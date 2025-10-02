Украина вернула из российского плена 185 военных

Среди возвращенных военных 183 — рядовые, сержанты, двое — офицеры. Это воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, заявил Зеленский.

Кроме этого, с защитниками вернулись 20 гражданских.

Фото: Владимир Зеленский / Telegram

«Наши воины были в Мариуполе и на Азовстали, ЧАЭС. Большинство были в плену еще с 2022 года и сейчас наконец — дома. Спасибо всем, кто делает обмены возможными», — написал президент.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть домой уже более 7 тысяч человек.

Фото: Владимир Зеленский / Telegram

19 сентября Зеленский сообщил, что Украина работает с российской стороной над обменом еще 1000 военнопленных. Он рассказал, что секретарь СНБО Рустем Умеров говорил с помощником российского диктатора Владимиром Мединским относительно следующего этапа обмена пленными.

Умеров сообщал, что переговоры с РФ по гуманитарным вопросам продолжаются, в том числе в вопросе обмена пленными.

24 августа состоялся обмен пленными, во время которого в Украину вернулись военнослужащие ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, а также гражданские, в частности экс-мэр Херсона Владимир Миколаенко. До этого обмен прошел 14 августа.

28 июля Зеленский сообщал, что Украина с начала полномасштабного российского вторжения вернула из плена РФ 5857 человек и еще 555 — вне обменов. По результатам договоренностей в Стамбуле удалось вернуть из плена более 1000 военных.