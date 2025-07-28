Украина с начала полномасштабного российского вторжения вернула из плена РФ 5857 человек и еще 555 — вне обменов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в День скорби и чествования памяти защитников и гражданских лиц, погибших в плену, который отмечается 28 июля.

По словам Зеленского, по результатам договоренностей с российской стороной в Стамбуле удалось вернуть из плена более 1000 военных. Украина надеется и на освобождение гражданских, которые сейчас удерживаются в России.

Президент сообщил о проведении встречи со всеми, кто работает для освобождения пленных — представителями служб, командой Офиса президента, освобожденными защитниками и гражданскими.

«Важно продолжать обмены, проверять ситуацию по каждой фамилии. Каждый и каждая важны. Я благодарен всем, кто делает максимум для того, чтобы обмены были возможными, и всем, кто помогает», — написал президент в соцсетях.

После переговоров между представителями Украины и страны-агрессора России в Стамбуле в мае и июне 2025 года удалось провести несколько этапов обмена пленными, в частности домой возвращали тяжелобольных, раненых и защитников в возрасте 25 лет.

23 июля Украина и страна-агрессор провели третий раунд переговоров в Стамбуле при посредничестве турецких властей. Стороны договорились о новом обмене, в котором будут участвовать более 1200 человек.

В этот же день состоялся девятый обмен пленными в рамках стамбульских договоренностей — домой вернули военных, значительная часть которых находилась в неволе три года.