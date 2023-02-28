В российском плену скончался защитник Украины Юрий Гориславец
Юрий Гориславец (Фото:suspilne.media)
В российском плену скончался защитник Украины из Александрии Кировоградской области Юрий Гориславец.
Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил глава Александрийской общины Сергей Кузьменко, передает Суспільне.
Боец находился в плену на территории Луганской области. Умер в феврале, ему было 53 года.
У защитника Украины остались мать и дочь.
Кузьменко заявил, что о времени, месте прощания и захоронения военного сообщат дополнительно.
Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявлял, что Россия не допускает международные организации к участию в обменах пленными.
По его словам, речь идет, в частности, о Международном Комитете Красного Креста.