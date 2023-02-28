В российском плену скончался защитник Украины Юрий Гориславец

28 февраля, 16:34
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Юрий Гориславец (Фото:suspilne.media)

Юрий Гориславец (Фото:suspilne.media)

В российском плену скончался защитник Украины из Александрии Кировоградской области Юрий Гориславец.

Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил глава Александрийской общины Сергей Кузьменко, передает Суспільне.

Боец находился в плену на территории Луганской области. Умер в феврале, ему было 53 года.

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У защитника Украины остались мать и дочь.

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Кузьменко заявил, что о времени, месте прощания и захоронения военного сообщат дополнительно.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявлял, что Россия не допускает международные организации к участию в обменах пленными.

По его словам, речь идет, в частности, о Международном Комитете Красного Креста.

https://www.youtube.com/watch?v=KQtyhEOA83M
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Пленные Плен Война России против Украины

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