В украинской разведке объяснили, почему международные организации не участвуют в обменах пленными 17 февраля, 10:41 16 февраля Украина вернула из плена 101 человека (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Страна-агрессор Россия не допускает международные организации к участию в обменах пленными.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

По его словам, речь идет, в частности, о Международном Комитете Красного Креста.

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«Россия нарушает элементарные требования Женевских конвенций и международного права. В частности, она не предоставляет информации о местах пребывания пленных. Международный комитет Красного креста пытается часто активно участвовать в этих процессах, но без согласия РФ это вряд ли возможно», — пояснил Юсов.

Представитель ГУР добавил, что в большинстве случаев Украина самостоятельно и в двустороннем порядке решает вопросы обменов.

«Это сложно, потому что Женевские конвенции, во-первых, напрямую не предусматривают и не требуют обменов до завершения войны, а с другой стороны — мы имеем дело с противником, который манипулирует и по своему усмотрению трактует эти конвенции», — резюмировал он.

16 февраля состоялся очередной обмен пленными с РФ, Украина вернула домой 101 человека, среди которых — один гражданский.