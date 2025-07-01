Зазначається, що Бурляй користується елітним будинком у передмісті Києва, квартирою у Вишгороді та робить ремонт у двох квартирах у Борисполі. Більша частина цього майна, як і автопарк родини, зʼявилася за останні роки, коли Бурляй очолював Броварський військкомат.

Бурляй обіймав посаду керівника Броварського районного ТЦК та СП з серпня 2022 по листопад 2024 року. Журналісти з’ясували, що у березні 2024 року він почав орендувати будинок на 320 квадратів в елітному котеджному містечку неподалік від Києва.

Представниця котеджного містечка розповіла медійникам, що будинок схожого метражу без ремонту коштує 400 тисяч доларів. За її словами, середня вартість ремонту — тисяча доларів за квадратний метр. Отже, будинок з ремонтом орієнтовно може коштувати 720 тисяч доларів.

Власниця цього будинку сказала Слідству.Інфо, що здає будинок Бурляю за 18 тисяч гривень на місяць. Однак ріелтор Олександр Тімонович повідомив журналістам, що ця ціна не відповідає ринковій, оскільки такі будинки коштують 3000−3500 тисячі доларів на місяць.

Сам військком підтвердив, що орендує будинок за 18 тисяч гривень на місяць, адже його товариш Павло Гусак «попросив доглядати будинок і за якісь символічні гроші пожити у ньому».

У розслідуванні також йдеться, що під час служби Бурляя у Броварському ТЦК його теща стала власницею двох однокімнатних квартир у новому житловому комплексі у Борисполі Згідно з інформацією з держреєстру речових прав, за кожну з цих квартир жінка заплатила 435 тисячі гривень, хоча зараз схожі оселі продаються втричі дорожче.

Наразі у квартирах триває ремонт. Ексголова ТЦК запевняє, що гроші на нього позичив.

«Я просто позичив гроші й зараз робимо ремонт, щоб здавати їх. Оце товариш просто дав під такі умови, що зробиться ремонт, і після того, як вони будуть готові до здачі в оренду, ця орендна плата буде йти йому», — сказав він журналістам під час телефонної розмови.

Крім того, у 2024 році дружина військкома Світлана та її діти отримали право власності на квартиру у Вишгороді. Оренду цієї ж квартири у МВС Юрій Бурляй декларував з 2015 року.

Окрім нерухомості, родина має кілька транспортних засобів, два з яких — Volkswagen Touareg та мотоцикл Honda NC750XD — куплені у 2024 році. Згідно з декларацією Бурляя, загальна вартість автопарку його сімʼї становить 2,8 мільйона гривень.

Загалом журналісти нарахували нерухомості та автівок на понад 40 мільйонів гривень, або — майже 1 мільйон доларів.

У розслідуванні підсумували, що коштів, які Бурляй декларує як офіційні доходи, навряд чи вистачило б на покриття всіх витрат, які він мав за останні роки.

Керівник ГО Антикорупційний штаб Сергій Миткалик уточнив, що якщо посадовець сплачує меншу від ринкової вартість за оренду чи купівлю, то це є порушенням законодавства про одержання подарунків.

«Це адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, за яке передбачена адміністративна відповідальність. Якщо він говорить, що це товариш, то це все одно його не рятує», — додав він.