Через месяц после увольнения с должности главы Херсонской МВА Романа Мрочко его родственники стали владельцами недвижимости под Киевом. Речь идет о большом доме и двух земельных участках в селе Петропавловская Борщаговка, которые приобрели его родители в конце мая 2025 года.

Об этом узнали журналисты регионального издания Херсонщины Мост.

По их оценкам, стоимость такого имущества может составлять от 300 до 500 тысяч долларов. Третьей совладелицей дома является Ирина Григоренко. У каждого из покупателей в собственности есть по 1/3 дома, говорится в расследовании.

Реклама

«Дом на улице Майской, 11 имеет общую площадь 579.4 квадратных метров и занимает два участка. Его точная стоимость неизвестна, хотя рядом продают дома по 300, 350 и даже 500 тысяч долларов», — сообщили журналисты.

Фото: Мост

По данным издания, дом, который недавно приобрели родственники Романа Мрочко, был в продаже как минимум с августа 2019 года. При этом мать бывшего чиновника, Любовь Мрочко, уже имеет квартиру в Киеве, а его отец — военный пенсионер, который, по данным журналистов, неоднократно обращался в суд, требуя повышения пенсии и доплат от государства.

В 2019 году, после увольнения из концерна Укроборонпром, отец Романа Мрочко получал пенсию в размере более 130 тысяч гривен, а также выиграл через суд дополнительные 210 тысяч гривен от Пенсионного фонда.

Согласно декларации, по состоянию на 2020 год он имел 39 тысяч долларов сбережений и еще более 2 миллионов гривен, которые получил от продажи недвижимости. Кроме того, за работу в Укроборонпроме за год он задекларировал зарплату в более 640 тысяч гривен.

Мать чиновника, Любовь Мрочко, в 2019 году получила лишь 15 тысяч гривен пенсии, но в то же время владела новым автомобилем Lexus.

В том же году семья также задекларировала покупку квартиры в Киеве за 544 тысячи гривен. Речь идет о квартире в элитном жилом комплексе Варшавский, где зарегистрирован ФЛП Инны Мрочко. Стоимость квартиры, как отмечают журналисты, была значительно заниженной.

По словам журналистов, даже если состояние родителей Романа Мрочко увеличилось за время пандемии и полномасштабной войны в пять раз, то им все равно бы не удалось купить две трети дома под Киевом.

В апреле 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым уволил Романа Мрочко с должности начальника Херсонской городской военной администрации.