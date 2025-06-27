Журналисты заявили, что из разговора с матерью вице-премьера им стало понятно, что Ольга Стефанишина пользуется ее квартирой, но какой именно — информация отсутствует. (Фото: Офис Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции / Facebook)

В октябре 2022-го мать вице-премьера и главы Минюста Ольги Стефанишиной Надежда Кравец приобрела трехкомнатную квартиру площадью около 100 кв. м в ЖК Львовская площадь в центре Киева — как утверждают эксперты по заниженной цене.

Об этом говорится в опубликованной 27 июня статье-расследовании Hromadske.

По информации журналистов, официально Кравец купила квартиру за 3 042 692 грн (около $83 205 на момент покупки). При этом, как говорят специалисты, минимальная цена от застройщика на трехкомнатные квартиры в ЖК Львовская площадь в тот период стартовала от 12 млн гривен ($300 110).

Риелтор Алексей Глуничик подтвердил Hromadske, что Кравец купила жилье по «нереалистичной» цене.

«Не могло быть. От $2 тысяч квадрат на Кудрявской продавалось как минимум», — заявил он.

Как пишет издание, в итоге Кравец удалось купить жилье в этом ЖК почти вчетверо дешевле рыночной стоимости.

При этом, как отмечает Hromadske, в декларации вице-премьера Стефанишиной не указана эта квартира матери, хотя она задекларировала другую квартиру матери в Киеве площадью 74 кв. м. Однако, согласно Реестру вещных прав на недвижимое имущество, квартиры с такой площадью, купленной в 2008 году, у Надежды Кравец не было и нет, пишет издание.

«Впрочем, реестр недвижимости в Украине полноценно заработал в начале прошлого десятилетия, поэтому некоторых старых объектов там действительно может и не быть», — пишет Hromadske.

Журналисты заявили, что из разговора с Надеждой Кравец им стало понятно, что ее дочь пользуется ее квартирой, но какой именно — информация отсутствует.

При этом Кравец никогда не вела никакого бизнеса и никогда не регистрировала ФЛП на свое имя.

«Отец чиновницы, Виталий Кравец, все-таки имеет реальный бизнес. Он является учредителем двух одесских компаний — Вираж-1 и Быстрина. Обе компании специализируются на подготовке водителей транспортных средств», — пишет издание.

Согласно системе YouControl, ООО Быстрина вообще не подавало никакой отчетности в фискальные органы. При этом оборот предприятия Вираж-1 с 2013 года и до сегодняшнего дня составляет 27 188 600 грн.

«Компания сотрудничает с главным сервисным центром МВД. Более того, в перечне автомобилей, которые использует компания отца, есть и автомобиль, принадлежащий Ольге Стефанишиной, — TOYOTA RAV4 2009 года выпуска. Его чиновник указывает в своей декларации. ООО Вираж-1, то, несмотря на миллионные обороты, за время работы компания показала больше убытков, чем прибыли», - пишет издание.

Как отмечает Hromadske, при этом Надежда Кравец купила в 2013 году квартиру в Киеве площадью 150 кв. м — с предварительной официальной стоимостью почти в 1 млн грн ($100 тысяч по тогдашнему курсу).

В 2018 году она продала эту квартиру за 2 545 925 грн ($97 тысяч на тот момент).

«Это могло бы частично объяснить, откуда семья взяла 3 042 692 гривны (83 205 долларов) на покупку нового жилья в Киеве в 2022-м. Но, во-первых, очевидно, что за эти годы у семьи были и другие расходы. Во-вторых, обе цены не являются рыночными, по оценке экспертов», — подытожило издание.