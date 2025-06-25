Успешная карьера в приморском городе. Неожиданный арест, два дня в следственном изоляторе — и вот ты уже агент НАБУ под прикрытием. Так можно описать последний год жизни судьи Белгород-Днестровского горрайонного суда Александра Боярского. Впереди его еще ждет длительное следствие, суд и приговор. Впрочем, похоже, с помощью Боярского удалось установить причастность целой группы лиц к схеме уклонения от мобилизации через формально законные решения судов. Речь идет о фиктивном разводе супругов с детьми, что дает мужчинам-опекунам право на отсрочку, пишет Наталья Онисько, NGL.media .

NV публикует материал коллег в рамках информационного партнерства.

Для NGL.media эта история началась еще в июле 2023 года — и, как оказалось позже, почти одновременно с детективами НАБУ. Речь идет о схеме уклонения от мобилизации благодаря формально законным решениям судов о фиктивном разводе супругов с несовершеннолетними детьми, когда мужчина получает подтвержденное судом право опеки над общим ребенком — это дает отсрочку от мобилизации.

Материал об этом был опубликован в январе 2024 года. Преждевременный выход журналистского расследования мог сорвать реальное расследование, поэтому NGL.media более четырех месяцев тянули с публикацией. Такая терпеливость дала свои плоды — детектив НАБУ Андрей Пидгрушный, который вел это дело, согласился рассказать подробности.

С выходом журналистского расследования и арестом судьи Александра Боярского все не завершилось. Наоборот — дальнейшие события начали разворачиваться в очень неожиданном направлении.

Как оказалось, участники этой истории оказались настолько циничными, что публичная огласка и даже арест одного из судей не остановили их.

Но обо всем по порядку. Мы не часто становимся свидетелями истории задержания подозреваемых практически изнутри, а потому попробуем реконструировать историю одного преступления.

С чего все начиналось

Расследовать всю схему и привлечь судей к ответственности НАБУ смогло благодаря «неравнодушному гражданину», который обратился с официальным заявлением о преступлении.

Мужчина пришел за консультацией к адвокату, но получил неожиданное предложение — дать взятку за правильное решение. Он решил не давать взятку, а пойти в СБУ. Его мотивы, как и его личность, останутся неизвестными для широкой общественности. Но именно благодаря ему началось расследование и выяснилось, что это не случайный заработок одного адвоката. Белгород-Днестровский горрайонный суд стал местом реализации общеукраинской схемы.

«В марте 2023 года мы зарегистрировали уголовное производство по имеющейся у нас информации. А через два месяца, в мае, к нам обратились коллеги из СБУ, которые сообщили, что у них есть информация, относящаяся к подследственности НАБУ. Оказалось, что это, плюс-минус, аналогичная информация, которая была у нас. Но, что важно, к ним обратился заявитель, который предоставил конкретные факты о том, что с него требуют неправомерную выгоду за принятие соответствующего решения. Что позволило нам открыть еще одно уголовное производство», — рассказал NGL.media детектив НАБУ Андрей Пидгрушный.

Мужчина, который обратился в СБУ, хорошо представлял себе размеры адвокатских гонораров и умел считать. Он знал, что услуги адвоката в части написания заявления и участия в судебных заседаниях стоят 5−10 тыс. грн. Поэтому когда адвокат Станислав Клименко озвучил сумму гонорара почти 145 тыс. грн (3500 долларов), заявитель понял, что речь идет о взятке судье.

Как потом выяснилось, эти деньги действительно были предназначены на взятку судье Белгород-Днестровского суда Александру Боярскому. Именно его арестовали первым — в январе 2024 года.

Александр Боярский / Фото: Закон и бизнес

Однако задержать Боярского было отнюдь не просто. Надо было зафиксировать факт получения взятки судьей. Но он не брал деньги лично, это делало, по словам Пидгрушного, «доверенное лицо».

К тому же, этот человек по требованию судьи должен был сначала обменять деньги в обменнике и только потом принести ему. Такое требование Боярский выдвинул заявителю. Таким образом судья, по мнению детективов НАБУ, пытался избежать меченых купюр.

«Поскольку заявитель был „нашим человеком“, то он меченые купюры, конечно же, не менял, а вот доверенное лицо Боярского после получения денег от заявителя обменяло их, что нам удалось задокументировать», — объясняет Пидгрушный.

Кто главный?

Среди всех судей Белгород-Днестровского горрайонного суда именно Александр Боярский принял больше всего решений об определении проживания ребенка в пользу мужчин. Собственно, когда NGL.media работали над этой темой, то именно поэтому сделали вывод, что он и стоит во главе схемы.

Но оказалось, что нет. По версии детективов НАБУ, руководителем оказался председатель этого суда Валентин Заверюха. В нашем «рейтинге» он был только третьим по количеству принятых решений.

Его «вели» долго. Правда, уже не ловили на взятке, а, на языке следователей, «доказывали процессуально». Дело в том, что после ареста Боярского Валентин Заверюха сразу же перестал рассматривать дела об определении места жительства ребенка.

Валентин Заверюха / Фото: УСІ

«Я вам расскажу поэтапно. В январе [2024 года] мы задокументировали судью [Боярского]. После того мы провели обыски и в суде. То есть уже все стало известно всем сотрудникам суда. Можно сказать, все стало известно на всю страну, — рассказал в интервью NGL.media детектив НАБУ Андрей Пидгрушный. — Сейчас уже можно говорить о том, что мы разоблачили организованную группу. В нее входили трое судей, трое сотрудников аппарата суда, адвокат и помощник адвоката. Но это произошло не в январе, а постепенно — в ноябре, декабре [2024 года] и феврале 2025 года. Это процессуальные вещи».

То есть после 9 января 2024 года расследование уже не проводилось тайно — то, что следователи работают в Белгород-Днестровском суде, было известно всем. Означало ли это, что схема остановилась? Нет!

«После того, как НАБУ разоблачило одного из судей, другой судья отказался принимать решения по таким делам и после этого не принял ни одного. А вот второй судья продолжал и делал это до середины лета 2024 года», — говорит детектив.

Несмотря на то, что председатель суда Валентин Заверюха отказался лично рассматривать дела, он продолжал давать указания другим участникам схемы и активно «высказывал просьбы другим судьям о правильном решении по делам». Стоит заметить, что Александру Боярскому, который после выхода из СИЗО под залог вернулся в судебный зал и продолжал судить, Заверюха указаний уже не давал.

«Судья, который был разоблачен и арестован НАБУ, после того, как вышел под залог, добровольно пошел на сотрудничество с правоохранителями. Его дальнейшие действия были осуществлены под процессуальным контролем органа досудебного расследования», — лаконично объясняет Пидгрушный роль Боярского в дальнейшем развитии событий.

Добровольное сотрудничество

Когда судья Боярский вернулся в суд после отстранения, которое длилось три месяца, к нему снова обратился адвокат Станислав Клименко. Он, очевидно, должен был бы подозревать, что за ним следят. И уж наверняка мог предположить, что Боярский находится под колпаком НАБУ.

«Исключительный цинизм некоторых участников организованной группы привел к тому, что они в дальнейшем начали обращаться к судье, который был разоблачен, и предлагали ему неправомерную выгоду. Несколько раз ему передали неправомерную выгоду, что было зафиксировано органом досудебного расследования», — сдержанным канцелярским языком рассказывает Андрей Пидгрушный.

Станислав Клименко / Фото: Odessit.in.ua

А если проще, то адвокат предложил взятку судье, который уже находился под следствием. Тот согласился и начал снова брать взятки, но теперь уже под наблюдением НАБУ. Таким образом Боярский принял «правильные решения» в 15 нужных делах. Расценки на тот момент не изменились — по 3500 долларов за дело, то есть всего 52,5 тыс. долларов. Однако непосредственно «доказательств» НАБУ получило на 6000 долларов — когда взятки получали непосредственно судьи. Тогда же, кстати, стало понятно, что доля судьи в этой схеме — 400 долларов за дело.

Организатор схемы и «тихий» судья

«Двух других судей мы уже разоблачили не на прямых взятках, а по результатам предыдущей деятельности. Это же судьи, и мы понимали, что причастен здесь и председатель суда, и заместитель руководителя аппарата, и другие люди. Мы не могли сразу прийти к ним с подозрениями и выбрали стратегию поэтапного документирования», — объясняет детектив НАБУ.

Такое поэтапное документирование позволило в феврале 2025 года сообщить о подозрении председателю суда Валентину Заверюхе. Правда, на тот момент оказалось, что он уже мобилизован в ВСУ. И на этом основании даже просил остановить дисциплинарное производство в отношении него. Однако Высший совет правосудия отклонил эту просьбу, отметив, что судьи не подлежат призыву на военную службу, а мобилизация Заверюхи является добровольной. И такое внезапное проявление патриотизма, совпавшее с уголовным производством, выглядит слишком очевидным.

Валентина Заверюху подозревают не только в получении взяток, а и в организации преступной схемы, содействии в незаконном пересечении государственной границы военнообязанным и вмешательстве в систему автораспределения для того, чтобы нужные дела попадали нужным судьям.

Сегодня судья отстранен от судопроизводства, ему избрана мера пресечения в виде залога в 1,75 млн гривен. Сначала он отказывался его платить из-за значительного размера. По словам его адвокатов, у него нет таких денег, поскольку на его иждивении трое детей и жена, которая ранее занималась туристическим бизнесом в Затоке, но теперь лишилась этой возможности. Поэтому меру пресечения сразу изменили на «содержание под стражей» с возможностью внесения залога. И в тот же день деньги у судьи нашлись. Как говорит детектив, он даже не ночевал в СИЗО.

Адвокаты также настаивают, что Заверюха не был организатором преступной схемы, поскольку он на 18 лет моложе Боярского, который много лет возглавлял Белгород-Днестровский суд. Заверюха сменил Боярского на посту председателя суда только в октябре 2023 года.

Еще один арестованный судья, Сергей Савицкий, по свидетельству правоохранителей присоединился к схеме последним. Для этого Валентин Заверюха даже провел собрание судей, где предоставил ему специализацию решать «споры, возникающие из семейно-правовых соглашений». Это было необходимо для того, чтобы соответствующие дела автоматически попадали именно к Савицкому.

После объявления официального подозрения в конце февраля Савицкого взяли под стражу с возможностью внесения залога в 1,5 млн грн. И здесь повторилась история его коллеги — Савицкий также был недоволен размером залога, но сразу нашел средства, когда его доставили в СИЗО. Ночевать он там не хотел. Вышел на свободу в тот же день.

Пересмотрят ли решение?

Высший совет правосудия полностью поддержал все представления НАБУ о подозрениях и отстранении судей. А также принял решение о привлечении судей к дисциплинарной ответственности и их увольнении. Но сейчас адвокаты судей оспаривают решение. Досудебное расследование продолжается.

Когда будут приговоры? Наверное, нескоро. Будут ли пересмотрены решения, вынесенные этими судьями? Возможно, но в любом случае каждое решение будут пересматривать отдельно. Например, уже сейчас много таких решений оспаривают воинские части, когда речь шла о тех, кто демобилизовался на основании этих решений. Как представитель государства право обжаловать судебные решения имеет также местная прокуратура.

Значит ли это, что все решения этих судей сомнительны? Нет. И вся эта история не станет автоматическим основанием для дискредитации их предыдущих решений.

«Каждое конкретное решение нужно разбирать и решать индивидуально, — отмечает детектив НАБУ. — Все решения приняты именем Украины. Они не могут все считаться заведомо неправосудными».

В общей сложности придется пересмотреть более 1000 решений Белгород-Днестровского суда, которые в НАБУ считают сомнительными. Однако даже в случае отмены этих решений последствия будут минимальны, поскольку две трети мужчин, которые ими воспользовались, уже беспрепятственно выехали из страны.

Всего в этом деле объявлены официальные подозрения 14 лицам. Кроме восьми участников организованной группы, еще двум помощникам судей, секретарю судебных заседаний, посреднику, который искал клиентов, и двум адвокатам. Кстати, некоторые из этих лиц в дальнейшем также сотрудничали со следствием, что значительно помогло расследованию. В свою очередь, они получили существенно более мягкое наказание. Речь идет о двух адвокатах — Татьяне Бережной и Сергее Гафийчуке. Они пошли на сделку со следствием и благодаря их информации следователи установили других фигурантов и четко очертили роли судей и их помощников в схеме.

Адвокат Татьяна Бережная, кроме испытательного срока в один год, также перечислила 500 тыс. грн на нужды ВСУ. Сергей Гафийчук передал 90 тыс. грн на нужды ВСУ и также получил условный годовой срок.

«Это люди, которые пошли на сделку и предоставили обличительные показания о деятельности организаторов схем. С организаторами мы не идем на сделки», — отмечает Пидгрушный.

Согласно действующему законодательству, следствие по этому делу может продолжаться максимум до 28 июля 2025 года.

Непотопляемая схема

Операция НАБУ в Белгороде-Днестровском была, конечно, эффектной, но сама схема никуда не исчезла, так как спрос остался.

В прошлом году в Украине всего было принято 2276 решений об определении места жительства ребенка по иску отца. Это лишь на 16% меньше, чем в пиковом 2023 году (2708), но все равно почти в восемь раз больше, чем в условно довоенном 2021 году (289).

Какие суды и судьи чаще всего принимали такие решения в 2024 году

Первомайский районный суд города Черновцы — 422 решения, 208 из которых принял судья Игорь Ищенко.

Виноградовский районный суд Закарпатской области — 242 решения, 94 из которых принял судья Антон Кашуба.

Дрогобычский горрайонный суд Львовской области — 202 решения, 68 из которых приняла судья Лилия Гарасимкив, а также судья Орест Крамар, который принял 55 решений.

Новоселицкий районный суд Черновицкой области — 124 решения, 110 из которых принял судья Иван Оленчук.

Почти 45% всех сомнительных решений приходятся только на четыре суда, а несомненным лидером оказался Первомайский районный суд города Черновцы. Только один судья этого суда Игорь Ищенко принял более 200.

Типичный пример — решение Ищенко в пользу черновицкого стоматолога Степана Хитрого, который официально развелся с женой и якобы самостоятельно воспитывает старшую дочь. При этом Степан и Наталья Хитрые демонстрируют семейный подход к лечению и семейные ценности на сайте своей клиники. И то, что, согласно судебным документам, они воспитывают детей раздельно, не мешает Наталье отдыхать вместе со старшей дочерью в Турции, хотя в суде она официально заявила, что не занимается ее воспитанием.