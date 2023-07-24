ЮНЕСКО направит миссию в Одессу для оценки разрушений 24 июля, 02:20 Последствия разрушений в центре Одессы (Фото:REUTERS/Nina Liashonok)

ЮНЕСКО планирует в ближайшее время направить в Одессу миссию, которая проведет предварительную оценку ущерба в результате российских ракетных обстрелов.

«ЮНЕСКО глубоко встревожена и самым решительным образом осуждает дерзкое нападение, совершенное российскими войсками, в результате которого были нанесены удары по нескольким культурным объектам в центре Одессы, где находится объект Всемирного наследия Исторический центр Одессы», — заявили в ООН.

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В частности, генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле подчеркнул, что «это возмутительное разрушение знаменует собой эскалацию насилия в отношении культурного наследия Украины».

В ООН напомнили России об обязательствах по международному праву, включая Гаагскую конвенцию 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и Конвенцию об охране всемирного наследия 1972 года.

В ночь на воскресенье, 23 июля, российские оккупанты обстреляли город Одессу с использованием 19 крылатых и баллистических ракет Оникс, Калибр, Х-22, Искандер-М и Искандер-К. Силы ПВО уничтожили 9 из 19 воздушных целей.

В результате обстрела погиб один человек и 22 пострадавших, среди которых есть дети. Одесса претерпела значительные разрушения, 25 объектов исторической важности были повреждены.