Зеленский заявил, что Свято-Преображенский собор в Одессе будет восстановлен 24 июля, 00:06 Свято-Преображенский собор после удара российскими ракетами (Фото:REUTERS/Yan Dobronosov)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Свято-Преображенский собор в Одессе будет обязательно восстановлен.

«Свято-Преображенский собор в Одессе будет. Обязательно мы все восстановим. Кстати, я благодарен Италии, госпоже Джорджи Мелони, депутатам итальянского парламента и всему обществу Италии за обещание помочь с восстановлением исторических памятников Украины», — заявил президент.

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Глава государства напомнил, что в результате российской атаки в Одессе есть значительные разрушения. Оккупанты нанесли удар по историческому центру города. В частности, во время удара пострадало консульство Греции.

«Всего только этой ночью в Одессе почти 50 домов были повреждены, из них 25 — памятники архитектуры. Исторический центр. Мировое наследие, которое взяла под свою защиту ЮНЕСКО. Пострадало и здание консульства Греции, и это уже второе консульское учреждение в Одессе, которое задел российский террор. Всего три дня назад из-за другой такой атаки было повреждено здание консульства Китая», — заявил Зеленский.



В ночь на воскресенье, 23 июля, российские оккупанты обстреляли город Одессу с использованием 19 крылатых и баллистических ракет Оникс, Калибр, Х-22, Искандер-М и Искандер-К. Силы ПВО уничтожили 9 из 19 воздушных целей.

В результате обстрела погиб один человек и 22 пострадавших, среди которых есть дети. Одесса претерпела значительные разрушения, 25 объектов исторической важности были повреждены.