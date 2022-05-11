Влиятельная американская газета Washington Post создала бюро в Киеве 11 мая, 14:49 Цей матеріал також доступний українською Washington Post создала бюро в Киеве (Фото:mob mob/flickr.com)

Американское издание Washington Post создает новое бюро в Киеве, которое возглавит Изабель Хуршудян.

Война России против Украины — главные события 11 мая

В сообщении WP говорится, что главным корреспондентом украинского бюро станет Макс Берак.

«Этот ход сигнализирует о долгосрочной преданности Post в освещении войны России в Украине, поскольку она будет продолжать оставаться главной историей этого года», — говорится в сообщении.

Видео дня

«Многие месяцы газета Пост посвящала значительные ресурсы для освещения растущей напряженности на российской границе Украины и, в конечном счете, дальнейшего российского вторжения… Когда война вступит в затяжную фазу, бюро позволит нам вести интенсивное информирование непосредственно с мест событий и гарантировать, что мы будем продолжать обеспечивать отличную и авторитетную журналистику, на которую рассчитывают читатели по всему миру», — сказал редактор иностранных дел Дуглас Джель.

Бывшая корреспондентка московского бюро Изабель Хуршудян постоянно делает репортажи в Украине с января, а Макс Берак работает в Украине уже два месяца.

Они будут руководить командой, состоящей из украинского репортера Дэвида Штерна, а также приезжающих на ротации корреспондентов, фотографов и видеожурналистов.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.