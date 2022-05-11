Украинцы человечны, и когда потеряли все. Шеф-редактор только что открытого в Киеве бюро The Washington Post дала интервью НВ 11 мая, 21:08 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Изабель Хуршудян, шеф-редактор киевского бюро The Washington Post, в одном из парков Харькова, где из-за взрыва снаряда начался пожар. Май 2022 года (Фото:Wojciech Grzedzinski)

Изабель Хуршудян, глава новоучреждённого киевского бюро авторитетного американского издания The Washington Post, рассказала НВ о том, какой увидела войну в Украине, и призналась, что имеет украинские корни.

11 мая американская газета The Washington Post сообщила об открытии нового бюро в Киеве, и это стало заметным событием. Хотя в Украине работают журналисты практически из всех ведущих СМИ, собственные бюро есть лишь у информационных агентств Associated Press, Reuters и AFP. Ведущая американская газета открыла бюро в Киеве впервые.

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Руководителями украинской команды издания стали Изабель Хуршудян, бывшая корреспондент московского бюро газеты, и Макс Берак, экс-глава бюро в Найроби. Оба имеют украинские корни и уже несколько месяцев работают в Украине, освещая развязанную Россией войну.

НВ поговорил с Хуршудян о целях создания киевского бюро, а также о ее впечатлениях от общения с украинцами в зоне вооруженного конфликта.

— Почему Washington Post решила открыть бюро в Киеве?

— Война в Украине – это важная история, которая продлится еще долго. Да и после окончания войны усилия по восстановлению страны, влияние конфликта на жизнь местных жителей, его распространяющиеся на весь мир волновые эффекты — это те истории, которые мы захотим освещать и в дальнейшем. В Украине было много наших репортеров еще до начала войны. Я тоже нахожусь здесь постоянно начиная с 23 января. Таким образом, все это время мы были преданы [освещению войны в Украине], и теперь делаем символический шаг, который свидетельствует: мы продолжим рассказывать эту историю, живой интерес к которой явно чувствуется в США и во всем мире.

— Сколько всего бюро имеет Washington Post в мире и где?

— Точное количество я так сходу не назову. Но у нас много бюро в Латинской Америке – в Мехико, Рио-де-Жанейро, Боготе; в Европе – в Брюсселе, Лондоне, Риме и Берлине; на Ближнем Востоке – в Каире, Кабуле, Иерусалиме, Багдаде, Бейруте. Есть также бюро в Нью-Дели, Найроби, Дакаре, в Азии это пекинское бюро, токийское и гонконгское, еще есть в Австралии. У нас также есть бюро в Москве, но сейчас оно находится в Риге. Что касается Восточной Европы, то дела стран этого региона в основном освещало берлинское бюро.

Макс Берак, главный корреспондент украинского бюро The Washington Post, готовит репортаж в селе Лукашовка Черниговской области, 4 апреля 2022 года / Фото: Сергей Моргунов

— Дорого ли это открыть новое бюро, и почему ваше издание пошло на такие расходы?

— Не буду называть конкретные цифры, но мы уже приобрели собственное авто. В долгосрочной перспективе это гораздо выгоднее, чем брать авто в аренду. Мы также наняли двоих местных сотрудников, которые будут работать с нами постоянно, и сотрудничаем на ротационной основе со многими другими коллегами. Найм по долгосрочным контрактам более выгоден с точки зрения затрат. Бюро — это дорого, но мы стараемся держать баланс, и чувствуем, что оно для нас сейчас очень важно.

— С какими темами и форматами будет работать киевское бюро?

— Мы будем в основном освещать войну. Что касается форматов, то у нас есть не только "пишущие" журналисты, но и видео- и фото-корреспонденты. Думаю, по мере того, как война в Украине станет частью привычной жизни, мы будем также освещать и другие аспекты — украинское правительство, изменения в обществе, место Украины в Европе и потенциально в НАТО и так далее.

— Вы уже несколько месяцев живете в Украине. Расскажите о своих наиболее ярких впечатлениях. Какие факты или события вас больше всего поразили?

— Мои родители, бабушки и дедушки – все родились в Одессе, поэтому даже до визита сюда у меня были определенные личные чувства, связанные с Украиной. Кроме того, в прошлом году я уже бывала здесь несколько раз – в том числе брала интервью у [президента Владимира] Зеленского в августе и делала репортажи с Донбасса в декабре. Сейчас, во время войны, я видела немало ужасных вещей. Но что больше всего меня поразило, это человечность украинцев. Я сейчас нахожусь в Харькове, здесь побывала в подвале в [районе] Салтовка, где жили 50 человек. Среди них была девочка, которая отдала своего плюшевого мишку советнику по безопасности, который сопровождал нас, чтобы тот передал его своей дочери. И это люди, которые все потеряли и живут в холодном подвале, спасаясь от обстрелов! Мы были там как раз после Пасхи, и все угощали нас пасхами. Меня поразило, насколько добрыми остаются эти люди даже в момент тяжелых испытаний.

— Расскажите о своем предыдущем опыте, до киевского бюро?

— Что касается управления, то это будет для меня новый опыт. Но в прошлом я уже работала в зарубежном бюро — с 2019 года я в течение двух лет работала московским корреспондентом, владею русским языком. Большим преимуществом для меня будет работа с Максом Бераком, который уже возглавлял бюро, киевской командой мы будем руководить вместе. Хорошо также, что у нас есть украинские корни, ведь прадед и прабабушка Макса родом с запада Украины. Так что для нас это очень волнительно — быть здесь и документировать все, что здесь происходит.

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