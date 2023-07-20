Крымский мост закрывали для проезда, звучала воздушная тревога

20 июля, 23:51
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Крымский мост (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Крымский мост (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Вечером в четверг, 20 июля, незаконно построенный Крымский мост на оккупированный полуостров был закрыт.

Также какое-то время не работала паромная переправа. Об этом сообщала российская пропаганда.

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В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения, однако автомобильное остается парализованным.

Видео дня

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин заявил, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.

Это уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».

Инфографика: NV
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Крым Крымский мост Воздушная тревога

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