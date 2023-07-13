Ночной удар РФ дронами и ракетами. В Киеве обломки «шахедов» упали в пяти районах, повреждены жилые дома, есть раненые — главное 13 июля, 07:51 Последствия падения обломков в одном из районов Киева, 13 июля 2023 года (Фото:Карта тревог)

В ночь на четверг, 13 июля, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за российской атаки. По предварительным данным, Россия атаковала ракетами Калибр и дронами типа Shahed.

Над Киевом сбили все "шахеды", однако обломки упали на жилые дома, есть раненые.

NV следит за главными последствиями ночной атаки РФ.



07:50 Охота за дронами в Киеве и последствия падения обломков на жилые дома — фото Reuters



Видео дня

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

07:30 Ночью ВСУ ликвидировали 11 из 15 «шахедов», атаковавших Украину — предварительные данные Генштаба

«В минувшие сутки российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками иранского производства типа Shahed. Всего было задействовано 15 дронов-камикадзе. В результате успешной боевой работы Сил обороны Украины уничтожено 11 ударных БпЛА», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.



07:10 В МВД рассказали о последствиях падения обломков в четырех районах Киева: двое госпитализированных, повреждены фасады домов, ликвидировано несколько пожаров

Данные о погибшем в Подольском районе Киеве, которые ночью сообщил мэр Киева Владимир Кличко, пока не подтверждаются.



03:55 КГВА сообщила, что в небе Киева было уничтожено около десяти иранских дронов:

в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах города зафиксированы случаи падения обломков

есть повреждения жилых домов

двое травмированных в Дарницком районе: девушка 19 лет и мужчина 23 лет ( осколковые ранения), они госпитализированы в больницу

осколковые ранения), они госпитализированы в больницу в Шевченковском районе во время ликвидации последствий спасен один человек.

03:40 Отбой тревоги по всей Украине



03:10 Отбой воздушной тревоги в Киеве



03:00 Сумская, Черниговская, Житомирская области — отбой



02:51 К сожалению, в Подольском районе Киева погиб человек



02:44 На западе и юге — отбой



Воздушные силы предупредили, что угроза сохраняется



02:33 Два человека пострадали в результате атаки в Шевченковском районе — им оказали помощь на месте



Последствия атаки на Киев



02:22 Взрывы прогремели в Кропивницком



02:16 В Подольском районе — пожар в результате атаки



02:15 Взрывы на Киевщине — работает ПВО



Кличко подтвердил, что в Дарницком районе госпитализированы двое пострадавших



02:07 Виталий Кличко сообщил, что предварительно, есть травмированные в результате атаки.



01:55 Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что экстренные службы выехали на вызовы в четырех районах.



01:46 В Соломенском районе Киева зафиксировано падение обломков БПЛА



01:30 Повторные мощные взрывы в Киеве



01:24 Взрывы раздаются в Киеве — работает ПВО



01:15 Взрывы в Хмельницкой области — работает ПВО



00:58 Повторные взрывы на Киевщине — работает ПВО



00:53 КГВА сообщила, что в Киеве также есть угроза БПЛА



00:51 На Киевщине взрывы — работает ПВО

Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне выпустили по территории Украины ракеты Калибр.