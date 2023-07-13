Ночной удар РФ дронами и ракетами. В Киеве обломки «шахедов» упали в пяти районах, повреждены жилые дома, есть раненые — главное

13 июля, 07:51
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Последствия падения обломков в одном из районов Киева, 13 июля 2023 года (Фото:Карта тревог)

Последствия падения обломков в одном из районов Киева, 13 июля 2023 года (Фото:Карта тревог)

В ночь на четверг, 13 июля, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за российской атаки. По предварительным данным, Россия атаковала ракетами Калибр и дронами типа Shahed.

Над Киевом сбили все "шахеды", однако обломки упали на жилые дома, есть раненые.

NV следит за главными последствиями ночной атаки РФ.

07:50 Охота за дронами в Киеве и последствия падения обломков на жилые дома — фото Reuters

Видео дня

REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

07:30 Ночью ВСУ ликвидировали 11 из 15 «шахедов», атаковавших Украину — предварительные данные Генштаба

«В минувшие сутки российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками иранского производства типа Shahed. Всего было задействовано 15 дронов-камикадзе. В результате успешной боевой работы Сил обороны Украины уничтожено 11 ударных БпЛА», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

07:10 В МВД рассказали о последствиях падения обломков в четырех районах Киева: двое госпитализированных, повреждены фасады домов, ликвидировано несколько пожаров

Данные о погибшем в Подольском районе Киеве, которые ночью сообщил мэр Киева Владимир Кличко, пока не подтверждаются.

03:55 КГВА сообщила, что в небе Киева было уничтожено около десяти иранских дронов:

  • в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах города зафиксированы случаи падения обломков
  • есть повреждения жилых домов
  • двое травмированных в Дарницком районе: девушка 19 лет и мужчина 23 лет (осколковые ранения), они госпитализированы в больницу
  • в Шевченковском районе во время ликвидации последствий спасен один человек.

03:40 Отбой тревоги по всей Украине

03:10 Отбой воздушной тревоги в Киеве

03:00 Сумская, Черниговская, Житомирская области — отбой

02:51 К сожалению, в Подольском районе Киева погиб человек

02:44 На западе и юге — отбой

Воздушные силы предупредили, что угроза сохраняется

02:33 Два человека пострадали в результате атаки в Шевченковском районе — им оказали помощь на месте

Последствия атаки на Киев

02:22 Взрывы прогремели в Кропивницком

02:16 В Подольском районе — пожар в результате атаки

02:15 Взрывы на Киевщине — работает ПВО

Кличко подтвердил, что в Дарницком районе госпитализированы двое пострадавших

02:07 Виталий Кличко сообщил, что предварительно, есть травмированные в результате атаки.

01:55 Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что экстренные службы выехали на вызовы в четырех районах.

01:46 В Соломенском районе Киева зафиксировано падение обломков БПЛА

01:30 Повторные мощные взрывы в Киеве

01:24 Взрывы раздаются в Киеве — работает ПВО

01:15 Взрывы в Хмельницкой области — работает ПВО

00:58 Повторные взрывы на Киевщине — работает ПВО

00:53 КГВА сообщила, что в Киеве также есть угроза БПЛА

00:51 На Киевщине взрывы — работает ПВО

Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне выпустили по территории Украины ракеты Калибр.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Киев Война в Украине Война России против Украины Ракетный удар шахеды атака шахедов

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