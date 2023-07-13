Ночной удар РФ дронами и ракетами. В Киеве обломки «шахедов» упали в пяти районах, повреждены жилые дома, есть раненые — главное
Последствия падения обломков в одном из районов Киева, 13 июля 2023 года (Фото:Карта тревог)
В ночь на четверг, 13 июля, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за российской атаки. По предварительным данным, Россия атаковала ракетами Калибр и дронами типа Shahed.
Над Киевом сбили все "шахеды", однако обломки упали на жилые дома, есть раненые.
NV следит за главными последствиями ночной атаки РФ.
07:50 Охота за дронами в Киеве и последствия падения обломков на жилые дома — фото Reuters
07:30 Ночью ВСУ ликвидировали 11 из 15 «шахедов», атаковавших Украину — предварительные данные Генштаба
«В минувшие сутки российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками иранского производства типа Shahed. Всего было задействовано 15 дронов-камикадзе. В результате успешной боевой работы Сил обороны Украины уничтожено 11 ударных БпЛА», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
07:10 В МВД рассказали о последствиях падения обломков в четырех районах Киева: двое госпитализированных, повреждены фасады домов, ликвидировано несколько пожаров
Данные о погибшем в Подольском районе Киеве, которые ночью сообщил мэр Киева Владимир Кличко, пока не подтверждаются.
03:55 КГВА сообщила, что в небе Киева было уничтожено около десяти иранских дронов:
- в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах города зафиксированы случаи падения обломков
- есть повреждения жилых домов
- двое травмированных в Дарницком районе: девушка 19 лет и мужчина 23 лет (осколковые ранения), они госпитализированы в больницу
- в Шевченковском районе во время ликвидации последствий спасен один человек.
03:40 Отбой тревоги по всей Украине
03:10 Отбой воздушной тревоги в Киеве
03:00 Сумская, Черниговская, Житомирская области — отбой
02:51 К сожалению, в Подольском районе Киева погиб человек
02:44 На западе и юге — отбой
Воздушные силы предупредили, что угроза сохраняется
02:33 Два человека пострадали в результате атаки в Шевченковском районе — им оказали помощь на месте
Последствия атаки на Киев
02:22 Взрывы прогремели в Кропивницком
02:16 В Подольском районе — пожар в результате атаки
02:15 Взрывы на Киевщине — работает ПВО
Кличко подтвердил, что в Дарницком районе госпитализированы двое пострадавших
02:07 Виталий Кличко сообщил, что предварительно, есть травмированные в результате атаки.
01:55 Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что экстренные службы выехали на вызовы в четырех районах.
01:46 В Соломенском районе Киева зафиксировано падение обломков БПЛА
01:30 Повторные мощные взрывы в Киеве
01:24 Взрывы раздаются в Киеве — работает ПВО
01:15 Взрывы в Хмельницкой области — работает ПВО
00:58 Повторные взрывы на Киевщине — работает ПВО
00:53 КГВА сообщила, что в Киеве также есть угроза БПЛА
00:51 На Киевщине взрывы — работает ПВО
Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне выпустили по территории Украины ракеты Калибр.