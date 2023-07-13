Силы ПВО сбили за ночь 20 ударных дронов и две крылатые ракеты, запущенных Россией 13 июля, 08:08 Уничтожение дрона-камикадзе в Киеве, 13 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Россия атаковала Украину 20 иранскими дронами-камикадзе Shahed-136/131 в ночь на четверг, 13 июля. Силы противовоздушной обороны уничтожили все.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Россияне запускали беспилотники с северо-восточного направления — из Курска — и юго-восточного — из Приморско-Ахтарска. Кроме дронов, оккупанты использовали две крылатые ракеты Калибр с Черного моря и одну баллистическую Искандер-М — из оккупированного Джанкоя.

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Силы ПВО уничтожили все ударные БПЛА в основном в Киевской области. Также на разных направлениях сбили Калибры. Информацию о последствиях после удара баллистикой уточняют.

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