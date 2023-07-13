Дроны, Калибр, баллистика. В Воздушных силах рассказали подробности ночного удара России по Украине 13 июля, 08:41 РФ атаковала Киев (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат прокомментировал удар России по Украине, который был нанесен ночью в четверг, 13 июля.

По его словам, враг атаковал и ракетами, и дронами.

«Была ночная атака и шахедами, и крылатыми ракетами. Также была применена одна баллистическая ракета типа Искандер-М, ее запустили из оккупированного Крыма, из района Джанкой. Две крылатые ракеты типа Калибр были запущены с Черного моря, обе уничтожены на разных направлениях силами ПВО», — сказал он в эфире телемарафона.

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Игнат заявил, что шахеды были запущены с двух направлений

«Большинство атаковали Киевскую область, там значительное количество дронов было уничтожено», — сказал спикер.

Ночью в четверг, 13 июля, Россия атаковала Киев дронами, пострадали четыре человека, повреждены жилые дома.