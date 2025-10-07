Дым от пожара на НПЗ во временной оккупированной Феодосии, 6 октября, 2025 год (Фото: Крымский ветер / Telegram)

На нефтебазе во временно оккупированной страной-агрессором Россией Феодосии огонь, вспыхнувший после атаки БпЛА в ночь на 6 октября , перекинулся на другие резервуары.

Об этом во вторник, 7 октября, сообщает мониторинговая группа Крымского ветра со ссылкой на данные спутниковой съемки.

Отмечается, что ранее цистерны горели в северо-западной части НПЗ и в восточной части.

«Сегодня горят резервуары в северной части объекта», — констатировали в Telegram-канале.

Ранее 7 октября Крымский ветер сообщил, что нефтеналивной терминал в оккупированной Феодосии продолжает гореть. Судя по данным спутниковой съемки, наиболее мощный очаг возгорания в северной части НПЗ.

«Российские власти Крыма до сих пор молчат об атаке на объект и пожаре, за сутки не было сделано ни одного заявления», — обратили внимание в паблике.

О продолжающемся пожаре на НПЗ российских оккупантов сообщает и мониторинговый канал Exilenova+.

«Феодосия, большое задымление на нефтебазе, огонь перекинулся на другие резервуары», — говорится в комментарии к опубликованному фото.

Фото: Exilenova+ / Telegram

В понедельник, 6 октября, Крымский ветер со ссылкой на спутниковые снимки сообщал, что после ночной атаки дронов в Феодосии в оккупированном Крыму зафиксировано два мощных очага пожара на нефтеналивном терминале.

Ночью сияние от пожара на НПЗ было видно с расстояния более 30 километров.

Нефтебаза в оккупированной Феодосии уже неоднократно подвергалась атаке дронов. После предыдущих ударов из 34 резервуаров с топливом целыми остались только 22.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины атаку подтвердили.

«Поражены мощности АО Морской нефтяной терминал (Феодосия, ТОТ АР Крым)», — заявили в Генштабе ВСУ.

Там также отметили, что это многофункциональный технологический комплекс по перевалке нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн на морские суда и обратно, а также автомобильный транспорт. Феодосийский нефтяной терминал задействован в обеспечении оккупационной армии РФ.