Во Львовской области трое детей пострадали в результате взрыва неизвестного предмета
Во Львовской области взорвался неизвестный предмет, пострадали дети (Фото: Суспільне Львів)
Во Львовской области 2 ноября в результате взрыва неизвестно предмета пострадали три ребенка — мальчики в возрасте 14 лет, они получили ожоги, сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в понедельник, 3 ноября.
Инцидент произошел в селе Суховоля недалеко от Львова в 17:15. Трое подростков получили ожоги предплечий, живота и кистей.
Полиция Львовской области установила, что 14-летний житель Львовского района пригласил в гости своих сверстников из Львова. Во время их досуга прогремел взрыв.
Пострадавшие госпитализированы в больницу Св. Николая во Львове, их жизни ничего не угрожает.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, добавили в департаменте областной администрации.