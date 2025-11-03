Во Львовской области трое детей пострадали в результате взрыва неизвестного предмета

Во Львовской области 2 ноября в результате взрыва неизвестно предмета пострадали три ребенка — мальчики в возрасте 14 лет, они получили ожоги, сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в понедельник, 3 ноября.

Инцидент произошел в селе Суховоля недалеко от Львова в 17:15. Трое подростков получили ожоги предплечий, живота и кистей.

Полиция Львовской области установила, что 14-летний житель Львовского района пригласил в гости своих сверстников из Львова. Во время их досуга прогремел взрыв.

Пострадавшие госпитализированы в больницу Св. Николая во Львове, их жизни ничего не угрожает.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, добавили в департаменте областной администрации.