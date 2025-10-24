Взрыв произошел на перроне: в полиции рассказали новые детали трагедии в Овруче Житомирской области

Фото с места трагедии на Житомирщине (Фото: Национальная полиция Украины)

На Житомирщине в пятницу, 24 октября, произошла трагедия на железнодорожном вокзале в городе Овруч Коростенского района. Около 10:50 на перроне прогремел взрыв.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

По данным правоохранителей, в результате взрыва погибли четыре человека, еще 12 получили ранения.

Предварительное полиция установила, что работники ГПСУ проверяли документы пассажиров дизель-поезда, когда один из них достал взрывное устройство, после чего произошел взрыв.

Реклама

Погиб сам мужчина, 23-летний житель Харькова, а также три женщины в возрасте 29, 58 и 82 лет, все из Коростенского района. Среди погибших есть пограничница.



По состоянию на 13:00 известно о 12 раненых, которые находятся в медицинском учреждении и получают необходимую помощь, добавили в полиции.

На месте работают следственно-оперативные группы ГУНП области, подразделение полиции № 1 Коростенского райуправления, взрывотехники, криминалисты и другие экстренные службы.