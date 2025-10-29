Погибли два человека. В Хмельницком спасатели закончили разбирать завалы на месте взрыва в многоэтажке

29 октября, 18:42
В результате взрыва многоэтажки на улице Тернопольская в Хмельницком погибли два человека — женщина 1973 г. р. и мужчина 1983 г. р. (Фото: ГСЧС Хмельницкий)

В результате взрыва многоэтажки на улице Тернопольская в Хмельницком погибли два человека — женщина 1973 г. р. и мужчина 1983 г. р. (Фото: ГСЧС Хмельницкий)

В Хмельницком сотрудники ГСЧС завершили работы по разбору завалов, образовавшихся в результате взрыва в многоэтажном доме.

Об этом 29 октября сообщили представители ведомства.

«К сожалению, погибли два человека — женщина 1973 г. р. и мужчина 1983 г. р. Пострадали пять человек, среди них ребенок. В результате происшествия разрушены 9 квартир, еще 15 повреждены», — заявили в ГСЧС.

ГСЧС Хмельницкий
Фото: ГСЧС Хмельницкий
Как заявили в ведомстве, на месте инцидента работали 100 спасателей и 24 единицы спецтехники, в том числе отделение спасателей-верхолазов и отделение спецназначения Дельта.

28 октября в Хмельницком взрыв частично разрушил многоэтажку на улице Тернопольская. По предварительной версии событий, озвученной в ГУ Нацполиции Хмельницкой области, причиной взрыва стал бытовой газ.

Как позднее сообщили в ГСЧС, в результате взрыва в многоквартирном доме разрушены девять квартир, повреждены еще 15, при этом пострадали пять человек, в их числе — ребенок.

Позже мэр Хмельницкого Александр Симчишин сообщил, что в результате взрыва разрушена часть дома, часть — серьезно повреждена. Информации о жертвах нет, но под завалами могут быть люди, заявил чиновник.

Редактор: Дмитрий Видоменко

