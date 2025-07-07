В Житомирской области после взрыва на предприятии объявлены подозрения трем лицам (Фото: Офис генпрокурора)

Житомирская областная прокуратура сообщила о подозрении трем людям по делу о взрыве на складе промышленного предприятия в селе Березина , который произошел 2 июля. Речь идет о двух руководителях предприятий и одном из работников.

Им инкриминируют нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами и незаконное изготовление взрывчатки (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263−1, ч. 2 ст. 267 УК Украины).

По данным следствия, директор одного из предприятий организовал нелегальное производство взрывчатых веществ, привлекая к процессу людей без соответствующей квалификации и образования. Предприятие работало без разрешительной документации — лицензий, сертификатов или технических условий — и располагалось рядом с жилыми домами.

Фото: Офис генпрокурора

«Из-за нарушения установленных законом правил и норм при изготовлении и хранении взрывчатых веществ произошло возгорание, что привело к детонации и последующим взрывам», — отметили в прокуратуре.

В рамках досудебного расследования правоохранители проводят обыски в местах проживания должностных лиц и учредителей предприятий, фигурирующих в деле. Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для подозреваемых — содержание под стражей.

Фото: Офис генпрокурора

2 июля возле трассы Киев — Чоп вблизи села Березина Житомирской области произошел взрыв на территории двух производственных помещений, в результате чего они были полностью уничтожены.

В результате взрыва погибли два человека, еще 83 пострадали, среди них — восемь несовершеннолетних. Взрывной волной повреждено более 100 частных домов, три автозаправочные станции и около 20 транспортных средств.