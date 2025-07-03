Взрыв на трассе возле Житомира: количество пострадавших возросло до 82, повреждено около 100 домов

3 июля, 12:09
Поделиться:
Последствия взрыва на Житомирщине, 2 июля (Фото: Telegram/Малин Новости Житомирщины)

Последствия взрыва на Житомирщине, 2 июля (Фото: Telegram/Малин Новости Житомирщины)

Количество пострадавших в результате масштабного взрыва в селе Березина Житомирской области возросло до 82.

Об этом сообщил председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко в четверг, 3 июля.

По его данным, в больницах находятся 38 пострадавших, среди них — четверо детей. Состояние всех пострадавших врачи оценивают как средней тяжести или легкое.

Реклама

Бунечко отметил, что среди раненых гражданин Японии, которому оказали необходимую помощь, а также обеспечили приют.

«Восстановление поврежденных зданий не откладывается — будем работать вместе: государство, область и громада», — заверил он.

Читайте также:
Взрыв в Житомирской области. На участке дороги М-06 Киев-Чоп восстановлен проезд

В результате взрыва было повреждено около 100 домовладений, из них четверть — разрушено до основания.

В ОВА добавили, что на месте происшествия продолжаются оперативно-следственные действия, выясняются причины трагедии.

Читайте также:
«Полностью уничтожены». Взрывы вблизи Житомира произошли на территории производственных помещений — глава Глыбочицкой общины

2 июля возле трассы Киев — Чоп вблизи села Березина Житомирской области произошел взрыв на территории двух производственных помещений, в результате чего они были полностью уничтожены. Погибли два человека. Повреждены три линии электропередач, 735 абонентов остались без электричества.

Замглавы Офиса президента Виктор Микита заявил, что ситуация на Житомирщине находится под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Житомирская область Взрыв Житомир

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X