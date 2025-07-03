Взрыв на трассе возле Житомира: количество пострадавших возросло до 82, повреждено около 100 домов

Количество пострадавших в результате масштабного взрыва в селе Березина Житомирской области возросло до 82.

Об этом сообщил председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко в четверг, 3 июля.

По его данным, в больницах находятся 38 пострадавших, среди них — четверо детей. Состояние всех пострадавших врачи оценивают как средней тяжести или легкое.

Бунечко отметил, что среди раненых гражданин Японии, которому оказали необходимую помощь, а также обеспечили приют.

«Восстановление поврежденных зданий не откладывается — будем работать вместе: государство, область и громада», — заверил он.

В результате взрыва было повреждено около 100 домовладений, из них четверть — разрушено до основания.

В ОВА добавили, что на месте происшествия продолжаются оперативно-следственные действия, выясняются причины трагедии.

2 июля возле трассы Киев — Чоп вблизи села Березина Житомирской области произошел взрыв на территории двух производственных помещений, в результате чего они были полностью уничтожены. Погибли два человека. Повреждены три линии электропередач, 735 абонентов остались без электричества.

Замглавы Офиса президента Виктор Микита заявил, что ситуация на Житомирщине находится под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского.