Удар БпЛА неустановленного типа: в центре Харькова прогремел взрыв, повреждено общежитие

13 октября, 10:14
В Харькове прогремел взрыв, в результате чего повреждено общежитие, 13 октября 2025 года (Фото: Харьковская ОВА)

В центре Харькова в понедельник, 13 октября, произошел взрыв, повреждены окна домов, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Обновлено в 10:15. По предварительной информации, взрыв произошел в результате удара БПЛА неустановленного типа, сообщил мэр. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате удара повреждено остекление окон общежития и два гражданских автомобиля. Информация о пострадавших пока не поступала.

Взрыв прогремел в центральной части Киевского района, в жилой застройке. Сейчас причины взрыва устанавливаются, добавил мэр.

На момент взрыва в Харькове не объявляли воздушную тревогу.

Вечером 12 октября Россия атаковала Шевченковский район Харькова шахедами, там прогремело по меньшей мере три взрыва. В двух двухэтажных домах и в ряде частных зданий выбиты окна, сообщал Терехов.

В ОВА утром 13 октября также сообщили о повреждении предприятия, пострадал один человек.

Поделиться:

