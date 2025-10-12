Россия атаковала шахедами Шевченковский район Харькова, прогремела серия взрывов

Вечером 12 октября Россия атаковала Шевченковский район Харькова шахедами , там прозвучало по меньшей мере три взрыва.

Обновлено 22:52 В результате российских ударов в Шевченковском районе Харькова зафиксированы выбитые окна в двух двухэтажных домах и в ряде частных зданий, информации о пострадавших не поступало, сообщил Терехов.

В 21:28 Воздушные силы предупредили, что шахеды летят на Харьков. После этого Суспільне сообщило, что в городе прогремел взрыв.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сразу сообщил о взрыве в Шевченковском районе города.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что, по предварительным данным, прилет в Шевченковском районе города был рядом с жилой застройкой. После этого он заявил о втором взрыве в Шевченковском районе, а затем и о третьем взрыве в Харькове.

Позже Синегубов тоже заявил, что в Харькове прогремела серия взрывов, и, по предварительным данным, под атакой оказался Шевченковский район.

12 октября Россия уже атаковала КАБами Немышлянский и Слободской районы Харькова, пострадал 42-летний мужчина.