Взрыв машины в Киеве: пострадавший мальчик находится в состоянии медикаментозного сна

Пятилетний мальчик, который пострадал в результате взрыва машины в Киеве, находится в состоянии медикаментозного сна после операции, его состояние оценивают как тяжелое.

Об этом сообщили врачи Охматдета на брифинге, пишет УП.

По словам медиков, на утро пятницы, 15 июня, его состояние ухудшилось.

"На сегодняшнее утро состояние ребенка ухудшилось в том плане, что все же было обнаружено ранение кишки. Сейчас только закончилась операция – прооперированный ребенок находится в отделении реанимации", - уточнили врачи.

Отмечается, что у мальчика тяжелая открытая проникающая черепно-мозговая травма с многоосколочным поражением головного мозга, с расположением осколков в лобном и теменном участках.

"Мы их не извлекаем, так как это будет травма, несовместимая с жизнью. Вчера были обработаны входные ворота раневого канала, нейрохирургического вмешательства пока не планируется - наблюдаем за состоянием", - добавили медики.

Состояние еще троих детей стабильное. У них есть поражения верних и нижних конечностей.

"Конечности сохранены будут все. Переломов у детей нет", - резюмировали врачи.

Напомним, 14 июня в 16:40 в Киеве взорвался припаркованный во дворе автомобиль. В результате взрыва пострадали четверо детей. Взрыв произошел, когда дети попытались открыть какую-то коробку, которую нашли в Волге. Машина уже долгое время стояла неподалеку от одного из домов.

По словам медиков, самый младший 5-летний мальчик в тяжелом состоянии. Ему сделали многочасовую операцию. Он находился в коме, врачи пытаются спасти мальчику зрение, ведь осколки попали в оба глаза.

Состояние трех травмированных девочек после операций остается средней тяжести.

Владельца авто задержали в Ровенской области. Им оказался офицер запаса ВСУ и участник АТО, полиция отрабатывает несколько версий инцидента.