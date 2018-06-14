Взрыв автомобиля в Киеве: ранены четверо детей, двое из них в тяжелом состоянии

Четверо детей госпитализированы в больницу Охматдет, двое из них - в тяжелом состоянии

Нацполиция прокомментировала взрыв автомобиля в Киеве, в результате которого пострадали четверо детей.

В пресс-службе полиции сообщили, что взрыв произошел на ул. Чернобыльской в ​​Святошинском районе Киева, его эпицентром стал старый автомобиль, который уже долгое время был припаркован неподалеку от одного из домов.

"Четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет решили поиграть в автомобиле, для чего залезли в салон авто. Там они нашли предмет, который взорвался", - заявили в полиции.

По словам первого заместителя председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа во главе с руководством столичного главка и взрывотехники, а также несколько бригад медиков.

"Все четверо детей госпитализированы в больницу Охматдет, двое из них - в тяжелом состоянии. Мы выясняем, что именно взорвалось, пока о чем-то говорить рано", - отметил Аброськин.

Он добавил, что полицейские проводят необходимый комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства происшествия, а также причастных к нему лиц.

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