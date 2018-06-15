15 июня 2018, пятница

Взрыв Волги в Киеве: машина принадлежит участнику АТО, полиция рассматривает несколько версий

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Водителя Волги задержали в Ровенской области

Водителя Волги задержали в Ровенской области

Волга, которая взорвалась в одном из районов Киева, принадлежит офицеру запаса ВСУ и участнику АТО, заявил глава столичной полиции Андрей Крищенко, пишет 112 Украина.

По его словам, мужчина 1977 года рождения служил в рядах ВСУ и принимал участие в боевых действиях на Донбассе.

Сейчас он находится в управлении полиции, с ним работают следователи.

Владельцу авто инкриминируют ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

Крищенко также озвучил версии, которые отрабатывает следствие.

"Мы не исключаем, что кто-то заложил (взрывчатку – ред.), так как автомобиль достаточно длительное время находился без присмотра. Возможность террористического акта тоже рассматривается. В этом направлении мы сотрудничаем с СБУ", - уточнил он.

Крищенко добавил, что версию о том, что водитель сам заложил взрывчатку, чтобы предотвратить кражу инструментов, также рассматривают.

Напомним, 14 июня в 16:40 в Киеве взорвался припаркованный во дворе автомобиль. В результате взрыва пострадали четверо детей. Взрыв произошел, когда дети попытались открыть какую-то коробку, которую нашли в Волге. Машина уже долгое время стояла неподалеку от одного из домов.

По словам медиков, самый младший 5-летний мальчик в тяжелом состоянии. Ему сделали многочасовую операцию. Он находился в коме, врачи пытаются спасти мальчику зрение, ведь осколки попали в оба глаза.

Состояние трех травмированных девочек после операций остается средней тяжести.

Владельца авто задержали в Ровенской области.

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