В Одессе второй раз за сутки взорвался автомобиль: водитель погиб, пассажирку госпитализировали

28 июля, 22:09
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В Одессе вечером взорвался автомобиль (Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области)

В Одессе вечером взорвался автомобиль (Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области)

В Одессе вечером во вторник, 28 июля, во время движения взорвался автомобиль. Водитель погиб на месте, пассажирку госпитализировали.

Об этом заявила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Как сообщили правоохранители, сообщение о взрыве автомобиля на проспекте Небесной Сотни, недалеко от пересечения с проспектом Ярослава Мудрого, поступило сегодня вечером.

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По предварительной информации, взрыв произошел во время движения автомобиля. Водитель кроссовера погиб на месте, а его пассажирка получила ранения. Ее госпитализировали.

Главное управление Национальной полиции в Одесской области
Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Правоохранители сообщают, что на место происшествия направили следственно-оперативную группу территориального подразделения Нацполиции, криминалистов и сотрудников взрывотехнической службы полиции.

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Правовая квалификация события будет дана после выяснения всех обстоятельств.

На указанном участке дороги затруднено движение транспорта. Полиция просит водителей учитывать эту информацию при выборе маршрута.

Это уже второй взрыв транспортного средства в Одессе за сутки. Так, во вторник утром в Пересыпском районе города взорвался автомобиль, в результате чего 49-летний водитель получил ранения.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Одесса Полиция Взрыв в Одессе Национальная полиция Украины Взрыв

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