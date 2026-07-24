Атака боеприпасами Бандероль: Россия нанесла удар по Одессе, повреждены магазин и объекты инфраструктуры

24 июля, 11:49
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В Одессе в результате атаки есть пострадавший 24 июля 2026 года (Фото: REUTERS/Stringer)

В Одессе в результате атаки есть пострадавший 24 июля 2026 года (Фото: REUTERS/Stringer)

Войска страны-агрессора России в пятницу, 24 июля, нанесли удар по Одессе, в результате чего есть пострадавший. Об этом сообщил руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

В городе повреждены магазин и объект инфраструктуры.

Руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер уточнил, что под российский удар попала гражданская инфраструктура, поврежден мебельный магазин.

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Около 11:00 Воздушные силы ВСУ сообщили о движении барражирующих боеприпасов Бандероль в направлении Одессы, после чего Суспільне сообщило о взрывах в городе.

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Инфографика: NV

Ночью россияне нанесли массированный удар ракетами и дронами по Одесской области, были повреждены дома. Областная военная администрация сообщила, что пострадали женщина и четырехлетний ребенок.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Одесса Война России против Украины Бандероль ракета

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