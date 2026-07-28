В Одессе взорвался автомобиль, водитель получил ранения
В Одессе взорвался автомобиль, 28 июля (Фото: Нацполиция)
Во вторник утром, 28 июля, в Пересыпском районе Одессы взорвался автомобиль, в результате чего водитель получил ранения.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Уточняется, что инцидент произошел около 08:00. В результате взрыва ранения получил 49-летний водитель автомобиля.
Предварительно установлено, что как только водитель завел внедорожник и начал движение, автомобиль взорвался.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и взрывотехника полиции. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
23 мая в Одессе на улице Университетской взорвался автомобиль Volkswagen. В результате взрыва пострадали два человека, находившиеся в салоне транспортного средства. Им была оказана необходимая медицинская помощь.