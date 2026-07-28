В Одессе взорвался автомобиль, водитель получил ранения

Во вторник утром, 28 июля, в Пересыпском районе Одессы взорвался автомобиль , в результате чего водитель получил ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Уточняется, что инцидент произошел около 08:00. В результате взрыва ранения получил 49-летний водитель автомобиля.

Предварительно установлено, что как только водитель завел внедорожник и начал движение, автомобиль взорвался.

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На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и взрывотехника полиции. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

23 мая в Одессе на улице Университетской взорвался автомобиль Volkswagen. В результате взрыва пострадали два человека, находившиеся в салоне транспортного средства. Им была оказана необходимая медицинская помощь.