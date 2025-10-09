Военные, которые прошли плен, ежемесячно будут получать 50 тысяч гривен: Рада приняла законопроект

Верховная Рада Украины поддержала законопроект № 13627, который предусматривает ежемесячную выплату в размере 50 тысяч гривен для военнослужащих, освобожденных из плена, а также для тех, кто нуждается в стационарном лечении более 30 дней.

Об этом говорится на сайте парламента.

Инициативу поддержали 244 народных депутата.

Согласно пояснительной записке, ежемесячные выплаты будут предоставляться в течение первых трех месяцев лечения. Кроме того, законопроект упрощает процедуру получения справок о травмах или заболеваниях, полученных во время пребывания в плену, чтобы минимизировать бюрократические трудности и неоднозначную трактовку норм.

Нардеп от партии Слуга народа Анна Пуртова уточнила Суспільному, что выплаты — это дополнительная финансовая поддержка в 50 тысяч в месяц, пока военные проходят лечение стационарно.

«Это деньги не на лечение, поскольку это оплачивает государство. Эти выплаты — как поддержка, пока человек не может вернуться к работе или службе», — говорит депутат.

Сейчас выплаты действуют только для военнослужащих, получивших ранения, контузии или увечья.

28 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает выплаты единовременного пособия в размере 15 млн грн родным погибших в плену РФ военных.

18 июля в Минобороны Украины сообщили, что члены семей украинских военнослужащих, погибших в российском плену, смогут получить единовременную выплату в размере 15 миллионов гривен. Соответствующие изменения в закон О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей приняла Верховная Рада на заседании 16 июля.

Отныне этот закон определяет право на получение такой помощи в случае гибели военнослужащего в плену, независимо от причины наступления смерти. В то же время он не распространяется на тех военных, кто сдался в плен врагу добровольно.