Выплаты семьям военных: кто имеет право на деньги и какие суммы в случае плена или пропажи без вести
Военнослужащий (Фото: Генеральный штаб ВСУ)
Министерство обороны Украины разъяснило порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащего в случае захвата его в плен или пропажи без вести.
Кто может получить и при каких условиях
Как отмечает Минобороны, выплаты в случае плена или пропажи без вести военнослужащего назначаются не автоматически, а конкретным людям. Прежде всего это может быть лицо или несколько лиц, которых военнослужащий заблаговременно указал в личном распоряжении.
Если такого распоряжения нет, выплаты могут получить:
1. Лица первой очереди, кроме тех лиц, которые получают алименты (в случае отсутствия личного распоряжения):
- жена/муж
- несовершеннолетние дети
- дети с инвалидностью с детства независимо от возраста
- родители, которые не лишены родительских прав.
2. Лица второй очереди, законным представителем которых является военнослужащий и в случае отсутствия личного распоряжения и лиц первой очереди:
- совершеннолетние дети
- родные братья/сестры.
Выплаты не осуществляются, если военнослужащий добровольно сдался в плен, самовольно оставил воинскую часть или в случае его дезертирства.
Как составить личное распоряжение
Это документ, который дает возможность военнослужащему самостоятельно определить лиц (включая себя или никого), которым он предоставляет право на получение денежного обеспечения, в размере доли, которую военнослужащий укажет в процентах.
Также военнослужащий имеет право в любое время по собственному желанию заменить личное распоряжение на новое или отменить его. В таком случае в новом личном распоряжении обязательно делается запись об отмене действия предыдущего.
Для оформления личного распоряжения военнослужащему необходимо:
- написать заявление в произвольной письменной форме
- заверить собственную подпись на заявлении у командира части или у нотариуса
- отдать на хранение/приобщение к личному делу в воинской части (в случае если подпись заверяет командир части — в однодневный срок; нотариус — в 30-дневный срок).
Кто не может получить выплаты
Выплаты денежного обеспечения не осуществляются:
- лицам, осужденным за государственную измену, коллаборационистскую деятельность, пособничество государству-агрессору
- гражданам российской федерации или республики Беларусь, а также лицам, постоянно проживающим на территории этих стран.
Какие документы и куда нужно подать для осуществления выплаты
После того, как военнослужащий приказом командира части объявлен захваченным в плен или пропавшим без вести, документы следует подать в любой удобный по месту расположения ТЦК и СП, независимо от места регистрации.
Необходимые документы:
1. Заявление с указанным в нем названием банка и номером текущего счета в формате IBAN для перечисления средств
2. Копия паспорта или временного удостоверения гражданина Украины (для иностранца — копия паспортного документа или документа, удостоверяющего личность без гражданства)
3. Копия карточки налогоплательщика РНОКПП (идентификационного кода)
4. Копии документов, подтверждающих родственные связи:
- для жены/мужа — свидетельство о браке или копия выписки из ГРАГС о государственной регистрации брака
- для ребенка — свидетельство о рождении или копия выписки из ГРАГС о государственной регистрации рождения
- для родителей — свидетельство о рождении военнослужащего или копия выписки из ГРАГС о государственной регистрации рождения (в случае лишения родительских прав — решение суда о восстановлении таких прав).
5. Копии документов, подтверждающих:
- назначение лица опекуном (попечителем) или усыновителем малолетнего (несовершеннолетнего) ребенка военнослужащего — для выплаты лицу, являющемуся законным представителем таких детей
- назначение военнослужащего опекуном (попечителем) или усыновителем совершеннолетних детей, родных братьев (сестер) — для выплаты совершеннолетним детям, родным братьям (сестрам)
- установления инвалидности — для выплаты детям с инвалидностью с детства независимо от возраста.
В какой ТЦК подавать документы
Подача заявления на выплату с документами осуществляется в любой удобный по месту расположения ТЦК и СП. Туда же можно обратиться за консультацией.
ТЦК и СП обеспечивает приобщение к заявлению на выплату копии предоставленных заявителем документов, соответствующих полных выписок из Государственного реестра актов гражданского состояния, заверяет в установленном порядке эти копии документов, формирует из этих документов файл PDF, подписывает электронной подписью и подает через СЕДО в воинскую часть.
Рассмотрение заявления с документами и принятие решения в воинской части происходит в течение 15 дней со дня получения заявления.
В случае положительного решения, выплаты происходят ежемесячно (в текущем месяце за прошлый) путем зачисления на банковский счет, который был указан в заявлении.
Какой размер выплат
Общая сумма выплаты рассчитывается из суммы ежемесячного денежного обеспечения военного и других видов выплат, включая ежегодные выплаты для решения социально-бытовых вопросов, на оздоровление
При наличии личного распоряжения:
- лицо, в пользу которого составлено личное распоряжение — в размере указанной в таком распоряжении доли.
В случае отсутствия личного распоряжения:
- лица первой очереди — равными долями от 50% общей суммы (остальные 50% сохраняются (депонируются) за военнослужащим)
- лица второй очереди — равными долями от 20% общей суммы (остальные 80% сохраняются (депонируются) за военнослужащим).
Право на получение денежного обеспечения военнослужащего начинается с даты захвата военнослужащего в плен или исчезновения без вести, что объявляется соответствующим приказом командира части.
Выплаты прекращаются со дня освобождения военнослужащего из плена, дня выяснения обстоятельств относительно возможной добровольной сдачи военнослужащего в плен, с даты актовой записи о смерти военнослужащего, объявляется соответствующим приказом командира части.
В случае увольнения из плена все сохраненное (депонированное) денежное обеспечение выплачивается военнослужащему, в случае смерти — включаются в состав наследства.