Выплаты семьям военных: кто имеет право на деньги и какие суммы в случае плена или пропажи без вести

17 июля, 08:02
Военнослужащий (Фото: Генеральный штаб ВСУ)

Министерство обороны Украины разъяснило порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащего в случае захвата его в плен или пропажи без вести.

Кто может получить и при каких условиях

Как отмечает Минобороны, выплаты в случае плена или пропажи без вести военнослужащего назначаются не автоматически, а конкретным людям. Прежде всего это может быть лицо или несколько лиц, которых военнослужащий заблаговременно указал в личном распоряжении.

Если такого распоряжения нет, выплаты могут получить:

1. Лица первой очереди, кроме тех лиц, которые получают алименты (в случае отсутствия личного распоряжения):

  • жена/муж
  • несовершеннолетние дети
  • дети с инвалидностью с детства независимо от возраста
  • родители, которые не лишены родительских прав.

2. Лица второй очереди, законным представителем которых является военнослужащий и в случае отсутствия личного распоряжения и лиц первой очереди:

  • совершеннолетние дети
  • родные братья/сестры.

Выплаты не осуществляются, если военнослужащий добровольно сдался в плен, самовольно оставил воинскую часть или в случае его дезертирства.

Как составить личное распоряжение

Это документ, который дает возможность военнослужащему самостоятельно определить лиц (включая себя или никого), которым он предоставляет право на получение денежного обеспечения, в размере доли, которую военнослужащий укажет в процентах.

Также военнослужащий имеет право в любое время по собственному желанию заменить личное распоряжение на новое или отменить его. В таком случае в новом личном распоряжении обязательно делается запись об отмене действия предыдущего.

Для оформления личного распоряжения военнослужащему необходимо:

  • написать заявление в произвольной письменной форме
  • заверить собственную подпись на заявлении у командира части или у нотариуса
  • отдать на хранение/приобщение к личному делу в воинской части (в случае если подпись заверяет командир части — в однодневный срок; нотариус — в 30-дневный срок).

Кто не может получить выплаты

Выплаты денежного обеспечения не осуществляются:

  • лицам, осужденным за государственную измену, коллаборационистскую деятельность, пособничество государству-агрессору
  • гражданам российской федерации или республики Беларусь, а также лицам, постоянно проживающим на территории этих стран.
Какие документы и куда нужно подать для осуществления выплаты

После того, как военнослужащий приказом командира части объявлен захваченным в плен или пропавшим без вести, документы следует подать в любой удобный по месту расположения ТЦК и СП, независимо от места регистрации.

Необходимые документы:

1. Заявление с указанным в нем названием банка и номером текущего счета в формате IBAN для перечисления средств

2. Копия паспорта или временного удостоверения гражданина Украины (для иностранца — копия паспортного документа или документа, удостоверяющего личность без гражданства)

3. Копия карточки налогоплательщика РНОКПП (идентификационного кода)

4. Копии документов, подтверждающих родственные связи:

  • для жены/мужа — свидетельство о браке или копия выписки из ГРАГС о государственной регистрации брака
  • для ребенка — свидетельство о рождении или копия выписки из ГРАГС о государственной регистрации рождения
  • для родителей — свидетельство о рождении военнослужащего или копия выписки из ГРАГС о государственной регистрации рождения (в случае лишения родительских прав — решение суда о восстановлении таких прав).

5. Копии документов, подтверждающих:

  • назначение лица опекуном (попечителем) или усыновителем малолетнего (несовершеннолетнего) ребенка военнослужащего — для выплаты лицу, являющемуся законным представителем таких детей
  • назначение военнослужащего опекуном (попечителем) или усыновителем совершеннолетних детей, родных братьев (сестер) — для выплаты совершеннолетним детям, родным братьям (сестрам)
  • установления инвалидности — для выплаты детям с инвалидностью с детства независимо от возраста.
В какой ТЦК подавать документы

Подача заявления на выплату с документами осуществляется в любой удобный по месту расположения ТЦК и СП. Туда же можно обратиться за консультацией.

ТЦК и СП обеспечивает приобщение к заявлению на выплату копии предоставленных заявителем документов, соответствующих полных выписок из Государственного реестра актов гражданского состояния, заверяет в установленном порядке эти копии документов, формирует из этих документов файл PDF, подписывает электронной подписью и подает через СЕДО в воинскую часть.

Рассмотрение заявления с документами и принятие решения в воинской части происходит в течение 15 дней со дня получения заявления.

В случае положительного решения, выплаты происходят ежемесячно (в текущем месяце за прошлый) путем зачисления на банковский счет, который был указан в заявлении.

Какой размер выплат

Общая сумма выплаты рассчитывается из суммы ежемесячного денежного обеспечения военного и других видов выплат, включая ежегодные выплаты для решения социально-бытовых вопросов, на оздоровление и т. д. -после удержания алиментов и других обязательных отчислений, установленных законом.

При наличии личного распоряжения:

  • лицо, в пользу которого составлено личное распоряжение — в размере указанной в таком распоряжении доли.

В случае отсутствия личного распоряжения:

  • лица первой очереди — равными долями от 50% общей суммы (остальные 50% сохраняются (депонируются) за военнослужащим)
  • лица второй очереди — равными долями от 20% общей суммы (остальные 80% сохраняются (депонируются) за военнослужащим).

Право на получение денежного обеспечения военнослужащего начинается с даты захвата военнослужащего в плен или исчезновения без вести, что объявляется соответствующим приказом командира части.

Выплаты прекращаются со дня освобождения военнослужащего из плена, дня выяснения обстоятельств относительно возможной добровольной сдачи военнослужащего в плен, с даты актовой записи о смерти военнослужащего, объявляется соответствующим приказом командира части.

В случае увольнения из плена все сохраненное (депонированное) денежное обеспечение выплачивается военнослужащему, в случае смерти — включаются в состав наследства.

