Выплаты ВПЛ 2025: кто получит, а кто может потерять, и новая помощь с 1 июля

Выплаты ВПЛ в июле 2025 года (Фото: vikabest88@gmail.com / Depositphotos)

Всем внутренне перемещенным лицам продолжат выплаты на проживание с 1 июля 2025 года при условии соответствия критериям. Также с 1 июля семьи с низкими доходами смогут получать базовую социальную помощь.

Продолжат ли выплаты ВПЛ с 1 июля

В июле 2025 года внутренне перемещенным лицам продолжат выплачивать пособие на проживание для ВПЛ.

Напомним, что с 1 марта 2025 года провели автоматическое переназначение этих выплат для всех ВПЛ, которые сейчас являются получателями помощи еще на один 6-месячный период при условии соответствия критериям.

Выплаты продлили автоматически и без дополнительных обращений.

Размер пособия составляет:

▪ 2000 грн — для взрослых;

▪ 3000 грн — для детей и лиц с инвалидностью.

Заметим, что в течение периода получения помощи постоянно будет происходить проверка на соответствие критериям для получения выплат. Например, если будет установлено, что человек более 30 дней находится за границей, приобрел жилье/авто, вырос его доход, то соцзащита прекратит выплату помощи.

Лица, которые обращаются за выплатами ВПЛ впервые, могут оформить справку внутренне перемещенного лица и подать заявку на получение денежной поддержки для всей семьи через мобильное приложение Дія.

Кто потеряет право на выплаты ВПЛ в июле — перечень причин

1. Пребывание за границей более 30 дней без уважительных причин. Если лицо находится за пределами Украины более месяца и не имеет официальных документов, подтверждающих веские основания (лечение, обучение, командировка и т. д. ), выплаты отменяются.

2. Приобретение недвижимости стоимостью более 100 000 грн. ВПЛ, которые самостоятельно купили жилье или земельный участок за такую сумму, теряют право на помощь. Это не касается случаев, когда недвижимость предоставлена государством или местными властями.

3. Покупка нового авто возрастом до 5 лет. Наличие современного автомобиля также может стать основанием для прекращения выплат. Исключение — авто, приобретенное волонтерами для нужд ВСУ.

4. Собственное жилье в безопасном регионе. Если у переселенца есть недвижимость в регионе, где не ведутся боевые действия и жилая площадь превышает 13,65 кв. м на одного человека, он теряет право на помощь.

5. Покупка валюты или банковских металлов на более 100 000 грн. Финансовая операция такого объема считается достаточным основанием для отказа в выплатах. Исключения — расходы на образование, медицину или социальные нужды, а также средства от благотворительных фондов.

6. Наличие депозита свыше 100 000 грн. Если у переселенца есть значительные банковские сбережения, это также исключает возможность получать выплаты как ВПЛ.

Если ВПЛ не подпадает ни под один из вышеупомянутых пунктов, но финансовая помощь не поступает, стоит обратиться в ЦНАП или управление соцзащиты. Возможно, требуется обновление данных или подача дополнительных документов.

Компенсации за размещение ВПЛ: как изменится порядок выплат в июле

Правительство утвердило новый порядок предоставления компенсации за жилищно-коммунальные услуги, потребленные ВПЛ.

Отныне выплаты будут осуществляться непосредственно учреждениям, где живут внутренне перемещенные лица, а не органам власти, на балансе которых находятся эти учреждения.

Право на компенсацию за потребленные жилищно-коммунальные услуги и энергоносители в случае бесплатного временного размещения внутренне перемещенных лиц имеют:

▪ юридические лица независимо от формы собственности (заведения, учреждения, предприятия, организации);

▪ физические лица — предприниматели.

Заявление на получение компенсации за размещение ВПЛ можно подавать начиная с июля 2025 года.

Базовая социальная помощь: кто и когда начнет получать новую выплату

С 1 июля 2025 года в Украине стартует экспериментальный проект для семей с низкими доходами. Они смогут получать базовую социальную помощь.

Получить выплату уже с 1 июля смогут семьи, которые на дату обращения за назначением базовой социальной помощи являются получателями:

▪ государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

▪ пособия на детей одиноким матерям;

▪ пособия на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;

▪ временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно.

Заявление на получение базовой социальной помощи уполномоченного представителя семьи подается:

▪ в электронной форме с использованием средств Единого государственного портала электронных услуг (Портал Дія);

▪ в бумажной форме в выбранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины, независимо от зарегистрированного / задекларированного места жительства уполномоченного представителя семьи.

Размер базовой социальной помощи определяется как разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи. Размер базовой величины для расчета составляет 4500 грн.

Выплата назначается сроком на шесть месяцев с последующим автоматическим продлением выплаты такой помощи на время реализации экспериментального проекта (два года).

Напомним, в Украине планируют ввести новую помощь для внутренне перемещенных лиц — компенсацию за утраченное жилье на временно оккупированных территориях.