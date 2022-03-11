Зеленский присвоил звание Герой Украины 13 военным — список
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Президент Владимир Зеленский заявил, что присвоил звание Герой Украины 13 военным, которые защищали страну после начала войны России против Украины.
«Украинцы! Наши защитники и защитницы! Я подписал несколько важных указов. О присвоении звания Героя Украины тринадцати нашим защитникам», — заявил президент.
Список награжденных:
- Подполковник Литун Андрей Николаевич. Посмертно. Погиб, прикрывая наших военных и героически сдерживая наступление неприятеля.
- Капитан Корпан Александр Богданович. Посмертно. Спас наших бойцов и гражданские жилые дома, когда отвел от них падающий самолет.
- Младший лейтенант Блоха Юрий Игоревич. Посмертно. В боях в Николаевской области героически защищал собратьев, спасая их жизнь.
- Старший сержант Ивашко Андрей Александрович. Посмертно. Во время ракетных обстрелов ценой собственной жизни лично давал информацию о действиях врага.
- Младший сержант Волков Евгений Владимирович. Посмертно. За мужество и героизм при эвакуации раненых в Донецкой области, за спасение наших военных.
- Генерал-майор Николюк Виктор Дмитриевич. Умело управлял обороной на северо-восточном направлении, благодаря чему удалось не допустить захвата Чернигова.
- Полковник Хода Леонид Алексеевич. За период войны под его командованием было уничтожено более 50 машин противника.
- Подполковник Пономаренко Вячеслав Анатольевич. Благодаря его действиям было уничтожено значительное количество техники и военных врага в Гостомеле.
- Подполковник Яковенко Александр Алексеевич. Вывел свои подразделения из-под артиллерийского огня врага, благодаря чему сохранил личный состав и продолжил успешно оборонять Донецкую область.
- Майор Бова Евгений Петрович. За героическую оборону Мариуполя и удержание позиций в постоянных атаках противника.
- Капитан Боечко Василий Васильевич. За очень успешную ликвидацию техники и живой силы неприятеля. Сержант Мороз Олег Романович. Благодаря его героическим действиям удалось остановить наступление врага в Луганской области.
- Матрос Самофалов Валерий Михайлович. В одном бою впервые в истории этой войны сбил сразу три вертолета врага.
«Также я подписал указ о награждении орденами за личное мужество 39 нацгвардейцев, 31 полицейского (девять посмертно), 14 пограничников (четырех посмертно), 23 работника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям», — заявил Зеленский.
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