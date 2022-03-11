Зеленский присвоил звание Герой Украины 13 военным — список 11 марта, 00:51 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что присвоил звание Герой Украины 13 военным, которые защищали страну после начала войны России против Украины.

«Украинцы! Наши защитники и защитницы! Я подписал несколько важных указов. О присвоении звания Героя Украины тринадцати нашим защитникам», — заявил президент.

Список награжденных:

Подполковник Литун Андрей Николаевич. Посмертно. Погиб, прикрывая наших военных и героически сдерживая наступление неприятеля.

Капитан Корпан Александр Богданович. Посмертно. Спас наших бойцов и гражданские жилые дома, когда отвел от них падающий самолет.

Младший лейтенант Блоха Юрий Игоревич. Посмертно. В боях в Николаевской области героически защищал собратьев, спасая их жизнь.

Старший сержант Ивашко Андрей Александрович. Посмертно. Во время ракетных обстрелов ценой собственной жизни лично давал информацию о действиях врага.

Младший сержант Волков Евгений Владимирович. Посмертно. За мужество и героизм при эвакуации раненых в Донецкой области, за спасение наших военных.

Генерал-майор Николюк Виктор Дмитриевич. Умело управлял обороной на северо-восточном направлении, благодаря чему удалось не допустить захвата Чернигова.

Полковник Хода Леонид Алексеевич. За период войны под его командованием было уничтожено более 50 машин противника.

Подполковник Пономаренко Вячеслав Анатольевич. Благодаря его действиям было уничтожено значительное количество техники и военных врага в Гостомеле.

Подполковник Яковенко Александр Алексеевич. Вывел свои подразделения из-под артиллерийского огня врага, благодаря чему сохранил личный состав и продолжил успешно оборонять Донецкую область.

Майор Бова Евгений Петрович. За героическую оборону Мариуполя и удержание позиций в постоянных атаках противника.

Капитан Боечко Василий Васильевич. За очень успешную ликвидацию техники и живой силы неприятеля. Сержант Мороз Олег Романович. Благодаря его героическим действиям удалось остановить наступление врага в Луганской области.

Матрос Самофалов Валерий Михайлович. В одном бою впервые в истории этой войны сбил сразу три вертолета врага.

«Также я подписал указ о награждении орденами за личное мужество 39 нацгвардейцев, 31 полицейского (девять посмертно), 14 пограничников (четырех посмертно), 23 работника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям», — заявил Зеленский.



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