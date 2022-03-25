«Стратегическая цель РФ». Чтобы захватить Киев, врагу надо в три-пять раз больше сил, чем есть сейчас — ВСУ 25 марта, 15:50 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные готовятся к обороне Киева (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Стратегической целью России является захват Киева, но в ближайшие недели этого не произойдет из-за нехватки сил у противника, сообщил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич.

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«Такая вероятность в их планах существует, но в ближайшие недели этого не произойдет. У него нет сил. Он сейчас осуществляет перемещение, накапливание, подтягивает логистику, пытается ввести свежие силы. В стратегических целях — захватить столицу — у него в планах это есть, но на сегодняшний день сил и средств у него недостаточно», — отметил он на брифинге.

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Грузевич добавил, что стойкая оборона Киева и активные действия украинских военных делают захват Киева врагом почти невозможным.

«Чтобы захватить столицу, надо в три, а то и в пять раз больше иметь сил, чем он имеет сейчас», — резюмировал бригадный генерал.

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Россия напала на Украину 24 февраля. 25 марта — 30-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

