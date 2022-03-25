«Стратегическая цель РФ». Чтобы захватить Киев, врагу надо в три-пять раз больше сил, чем есть сейчас — ВСУ

25 марта, 15:50
Цей матеріал також доступний українською
Украинские военные готовятся к обороне Киева (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Украинские военные готовятся к обороне Киева (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Стратегической целью России является захват Киева, но в ближайшие недели этого не произойдет из-за нехватки сил у противника, сообщил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич.

Война России против Украины — последние новости

«Такая вероятность в их планах существует, но в ближайшие недели этого не произойдет. У него нет сил. Он сейчас осуществляет перемещение, накапливание, подтягивает логистику, пытается ввести свежие силы. В стратегических целях — захватить столицу — у него в планах это есть, но на сегодняшний день сил и средств у него недостаточно», — отметил он на брифинге.

Видео дня

Грузевич добавил, что стойкая оборона Киева и активные действия украинских военных делают захват Киева врагом почти невозможным.

Читайте также:
Риски для Украины и планы РФ. Пять сценариев, которые могут произойти после первого месяца российского вторжения — CNN

«Чтобы захватить столицу, надо в три, а то и в пять раз больше иметь сил, чем он имеет сейчас», — резюмировал бригадный генерал.

Слушайте подкаст на эту тему

Россия напала на Украину 24 февраля. 25 марта — 30-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Киев Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ