Дроны-камикадзе SwitchBlade проучили зазевавшихся оккупантов — видео 13 декабря, 10:59 Один оккупант был ликвидирован, еще трое получили ранения (Фото:Коллаж НВ)

Украинские военные показали уничтожение зазевавшихся российских захватчиков с помощью дронов-камикадзе Switchblade.

Соответствующее видео во вторник, 13 декабря, обнародовало у себя в Facebook командование Сил специальных операций.

На нем зафиксированы два удара бойцов ССО, в результате которых один оккупант был ликвидирован, еще трое, один из которых во время атаки копался в телефоне, получили тяжелые ранения.

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«В результате первого удара был уничтожен расчет ПТРК противника. Вторым дроном-камикадзе утилизировано еще больше живой силы врага. Удачная охота для наших ребят, в общем имеем 4 „хороших россиян“ (3−300 и 1−200)», — говорится в комментарии к видео.