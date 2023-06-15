Есть успехи в Донецкой области. Подразделения ВСУ продвинулись до одного километра в районе Угледара

15 июня, 14:22
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Бойцы аэроразведки Третьей штурмовой бригады. Подразделения бригады сейчас участвуют в наступательных действиях ВСУ (Фото:3 отдельная штурмовая бригада)

Бойцы аэроразведки Третьей штурмовой бригады. Подразделения бригады сейчас участвуют в наступательных действиях ВСУ (Фото:3 отдельная штурмовая бригада)

В районе города Угледар украинские подразделения и войска продвинулись в сторону противника до одного километра в рамках мероприятий по улучшению тактического положения во время оборонительной операции.

Об этом говорится в сводке Объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления.

Сообщается, что на этом направлении Силы обороны продолжают не только удерживать свои рубежи, но и отмечаются успешными наступательными действиями.

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Украинские войска и подразделения движутся вперед в условиях жестких боев авиационного и артиллерийского превосходства врага, который держится за свои позиции.

По информации пресс-центра, враг интенсивно обстрелял Угледар. Больше всего штурмов противник совершил на Марьинском направлении — 13, на Авдеевском — девять.

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Всего в Донецкой области произошло 25 боевых столкновений, а сегодня ночью — еще семь. Всего за сутки противник потерял на этом направлении более 4 рот личного состава, 59 единиц техники и ударный вертолет Ка-52.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны Украины постепенно освобождают территории на восточном и южном направлениях.

По ее словам, за прошедшие полторы недели украинские военные продвинулись на восточном направлении более чем на 3 километра. На южном тоже «постепенно, но уверенно» есть продвижение.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) наступление ВСУ Угледар

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