Контрнаступление ВСУ. Какие будут политические последствия для России 15 июня, 13:32

Чем больше сейчас Украина будет иметь достижений на фронте, тем выше вероятность заговора части российской элиты против диктатора

Контрнаступление ВСУ — важнейшая тема, которая сегодня обсуждается не только в Украине и на территории государства-агрессора, но и в мире. Реакции и прогнозы довольно разнятся — от пессимизма до невероятного оптимизма. Однако правда всегда где-то посередине. Поэтому стоит быть реалистами и понимать, что контрнаступление — это тяжелый труд, за которым стоят тысячи жизней и судеб.

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В своем анализе относительно вероятных политических последствий для России в результате контрнаступления ВСУ мы исходим из той позиции, что такое контрнаступление будет иметь успех. Если и не полный, то частичный. Это означает, по меньшей мере, что Россия потеряет часть украинских территорий, которые сейчас ею оккупированы. Учитывая такую гипотезу, стоит поговорить о тех наиболее вероятных последствиях, с которыми может столкнуться Россия, в частности властная вертикаль Путина.

Прежде всего, успех украинского контрнаступления будет способствовать усилению конфликтности между различными группами, входящими в ближайшее окружение кремлевского диктатора. Наибольший негатив будет концентрироваться на МО РФ и его двух главных лицах — Шойгу и Герасимове. Зато руководитель ЧВК «Вагнер» Пригожин не упустит шанса «добить» своих «внутренних врагов» с целью сменить министра обороны и главу Генштаба государства-агрессора. Так, Пригожин всячески будет лоббировать Сергея Суровикина на должность министра обороны. Учитывая то, что Шойгу отнюдь не собирается уходить в отставку, такая активность может стоить Пригожину если не жизни, то точно здоровья или карьеры. А без Пригожина «Вагнер» уже никогда не будет тем «Вагнером», каким он был с Пригожиным.

Без власти Путин никто

Успех украинского контрнаступления может повлечь активизацию неформальных контактов Запада с людьми, приближенными к Путину. Сейчас мы говорим о таких лицах, как глава СВР России Нарышкин, премьер-министр Мишустин, глава ФСБ Бортников, олигархи Дерипаска и Фридман. Эти люди могут быть интересны Западу по нескольким причинам. Во-первых, они имеют возможности осуществить «дворцовый переворот» и если не отстранить Путина от власти, то начать войну против него и его близкого окружения (Медведев, Ковальчук, Золотов, Шойгу, Володин, Сечин, Ротенберг). Во-вторых, они способны объединиться и выдвинуть альтернативу Путину, которая удовлетворит как Запад, так и Китай. Поэтому чем больше сейчас Украина будет иметь достижений на фронте, тем выше вероятность заговора части российской элиты против диктатора.

Непонятными остаются пока будущие действия Рамзана Кадырова в случае успеха украинского контрнаступления. Кадыров прежде всего будет пытаться удержать власть в Чечне. И ради такой цели он может договариваться с кем угодно, даже с откровенными оппонентами и врагами Путина. Нужно также учитывать информацию, которая появилась 14 июня, о то ли ликвидации, то ли ранении близкого друга, правой руки Кадырова Адама Делимханова. К слову, чем больше приспешников Кадырова будет ликвидировано в Украине, тем более шаткой будет делаться его властная конструкция. Такой ситуацией могут воспользоваться тот же Пригожин, чеченская диаспора или местные кланы Ичкерии, которые являются врагами главы Чечни.

Также следует понимать и риски для Украины как следствие успешного контрнаступления. Взорвав Каховскую ГЭС, россияне в очередной раз доказали, что в их действиях не стоит искать рациональной логики или причинно-следственных связей. Они руководствуются варварским принципом «так не доставайся же ты никому». Поэтому можно говорить, что в наибольшей зоне риска будет находиться Запорожская АЭС. И с этой проблемой сейчас должны работать не столько сами украинцы, сколько наши западные партнеры и Китай, чтобы предупредить вероятность неадекватных действий россиян.

Кроме того, еще одним риском видится объявление войны Путиным Украине. Это будет предусматривать всеобщую мобилизацию в России. Конечно, это риск, но также это и возможность, потому что всеобщая мобилизация россиян может вызвать локальные бунты и неповиновения, которые будут иметь шанс перерасти во всероссийский бунт. Вероятность этого на сегодня низкая, но она существует и ее нужно учитывать.

Основное политическое последствие украинского контрнаступления для Путина — это потеря власти. Власть составляет саму сущность его жизни. Без власти он никто, преступник и тиран, которого сразу сдадут свои же. И эти свои охотно растолкуют населению России, что Путин преследовал личные корыстные цели, напал на «братский украинский народ», рассорил украинцев и россиян, загнал Россию в экономическую и социальную пропасть, отбросил ее в развитии даже не на годы, а на целые десятилетия, одним словом, сделал все то, что делает враг народа. И россияне поверят новым вождям, потому что стадо всегда идет за силой. Пока сила у Путина, они идут за ним. Отберут у него власть и силу, толпа пойдет за теми, кто это сделает.

Сейчас не стоит комментировать военные действия наших защитников с точки зрения военной стратегии. Это бесполезно, потому что никто из нас не знает ни стратегии, ни тактики наших воинов. Но они есть, и все мы верим, что уже через некоторое время увидим реальные результаты действий ВСУ во время контрнаступления, которого все мы так долго ждали.

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