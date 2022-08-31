Украинские защитники уничтожили российский беспилотник в Херсонской области

31 августа, 00:20
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Сбитый российский беспилотник (Фото:Воздушное командование Юг / Facebook)

Сбитый российский беспилотник (Фото:Воздушное командование Юг / Facebook)

Во вторник, 30 августа, над Херсонской областью зенитное ракетное подразделение воздушного командования Юг уничтожило российский беспилотник.

Об этом сообщили в Службе по связям с общественностью воздушного командования Юг.

« 0 августа, около 22:00, в небе над Херсонщиной, зенитным ракетным подразделением воздушного командования Юг ликвидирован очередной российский беспилотник, предположительно Форпост», — говорится в сообщении.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Беспилотник Война в Украине Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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