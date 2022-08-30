«Освобождение продлится не один день». Как воспринимают украинцы в оккупации действия ВСУ на юге Украины — рассказ херсонца 30 августа, 22:24 Эксклюзив НВ Вид на Антоновский мост через Днепр, 27 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Житель Херсона Антон Коваленко в интервью Радио НВ рассказал, как местные восприняли активные действия Вооруженных сил Украины на южном направлении и как реагируют оккупанты.

— Как прошла ночь с 29 на 30 августа в Херсоне. Многое происходило. Что вы могли услышать и увидеть? Каковы ваши впечатления?

— Ночь прошла относительно спокойно, до пяти утра. Вечер был беспокойный, потому что в городе было очень громко. Вечер [29 августа] тоже был очень беспокойный, в течение дня было очень громко. С пяти утра [30 августа], как я потом прочитал в телеграм-каналах, начались прилеты по Антоновскому мосту, еще где-то по пригороду. Утром были прилеты по городу, по зданию у Николаевского шоссе, еще где-то.

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Интуиция мне подсказывает, что это «веселье» этим не завершилось, что будет еще что-то. По крайней мере, я морально себя к этому готовлю.

— Вы говорили о Николаевском шоссе. Появились видео, что там есть здание под названием Brain. Что это за Brain. Знаете ли вы, что это было?

— Brain — это сеть магазинов компьютерной техники, есть такой магазин на Николаевском шоссе. В этом здании есть крупная фирма, продающая кровельные материалы. Когда я ремонтировал дом родителей, покупал материалы, потому хорошо знаю это здание. Говорили, что там был штаб, как будто госпиталь, еще какие-то места размещения. Поэтому, пожалуй, цель была очень кстати в этом случае.

— Во время и после этих хлопков, как мы их называем, россияне начали делать рейды по городу, особенно возле мест прилетов. Проверяют все и ищут тех, кто может быть к этому причастен. Была даже рекомендация, что нужно зачищать телефоны, удалять все, что может как-то скомпрометировать. Видели ли вы подобные рейды?

— Эти рейды, можно сказать, в латентном варианте, есть по Херсону почти каждый день. Знакомые, живущие возле ТЭЦ, говорили, что там постоянно проверяют дома. Рядом школа милиции, где они живут, где есть резиденция их «полиции», сам не видел, знакомые говорили. Стоит много автомобилей и полиция ДНР, и военная автоинспекция.

В этом микрорайоне они проверяют дома почти каждый день. Когда заехали, то проверяли все.

Возможно, сейчас эти проверки будут более интенсивными. Это в этом случае логично.

— Чем живет город? Что-то изменилось? Из того, что вы могли увидеть или услышать, какую оценку вы можете сделать?

— Утром [30 августа] работал общественный транспорт. Это я видел, ненадолго выходил. Работали магазины, Днепровский рынок, но не так активно как в другие, более спокойные дни. Многие торговые места на рынке пустовали, магазины утром были открыты.

Прохожие на улицах были, но гораздо меньше, чем даже [29 августа]. Было меньше машин на дорогах.

— Мы должны понимать, что жители Херсона, с одной стороны, ждут освобождения, а с другой — все же это угроза. Знаете ли вы о таких фактах, что жители города стали чаще уезжать, хотя бы пытаться уехать?

— Да, знакомые говорили мне, что наблюдалась большая очередь на переправу у Антоновского моста. Там есть что-то вроде паромной переправы. Утром [30 августа] там было много автомобилей — люди пытались выехать на левый берег Днепра. Такое есть, но какая мотивация у этих людей я не знаю.

— Если говорить о географии Херсона, есть район ХБК.

— Есть такой район, очень большой.

— Якобы российские оккупанты сделали там укрепрайон, используют его как форпост. Вы слышали об этом?

— Там несколько блокпостов. Большого укрепрайона там нет, потому что очень плотная жилая застройка.

Есть блокпосты у торгово-развлекательного центра, который в начале марта был уничтожен. Там, говорят, есть серьезные блокпосты. Но я тоже не видел, соседи говорили. Там Бериславское шоссе, въезд в город со стороны Новой Каховки. Наверное, какие-то фортификационные сооружения там есть.

— Все предупреждают, что быстрое освобождение Херсонской области невозможно. Но такова наша природа: мы хотим, чтобы это происходило мгновенно. Понимают ли это херсонцы? Какие настроения царят в городе?

— Думаю, что большинство людей понимают, что освобождение — дело не одного дня и может даже не одной недели. И, зная историю города, освобождение Херсона в 1944 году, можно сделать [вывод]… Я понимаю — разные времена, разная специфика. Но тогда эта операция продолжалась на юге Украины, кажется, четыре месяца. Теперь это тоже будет не один день.

Люди понимают, но они сейчас очень испуганы, потому что линия фронта приближается к городу с соответствующими рисками.

— Был пожар в одной из многоэтажек. К счастью, никто не пострадал, сообщается, что все хорошо.

— Да, туда попали элементы сбитого снаряда из РСЗО. Был и пожар, и разрушения.

— Когда мы в предыдущий раз общались, вы рассказывали о том, что среди оккупантов стало меньше тех, кто с буквой «Z», больше тех, кто с буквой «V». Мы также помним, что на юге в Херсоне много представителей так называемых Л/ДНР — это украинские граждане, которые почему-то решили, что должны быть с Россией, должны сделать несчастье в других регионах Украины, которое имеют у себя на оккупированных частях Луганской и Донецкой областей. Если говорить о неделе, 10 днях, изменилось ли что-то в составеоккупантов?

— Я не могу об этом говорить со стопроцентной точностью, но мне кажется, что стало немного больше россиян. Писали о том, что была ротация и якобы заехали другие воинские части. Но по городу людей в специфической форме — так называемых «мобиков» — я сейчас вижу меньше, а именно российскую военную форму вижу чаще.

— Мы много говорим о подготовке россиян к референдуму. Также говорим о том, что наступательные действия Вооруженных сил Украины мешают планам Кремля. Видите ли вы подготовку к такому псевдореферендуму?

— Пока все это на словах. Никакой наглядной агитации со словом «референдум» я в Херсоне не вижу.

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