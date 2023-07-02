«Погода будет штормовая». В Минобороны опубликовали ролик-предупреждение для непрошенных гостей в Крыму
Взрыв в оккупированном Крыму летом 2022 года (Фото:Скриншот из видео Минобороны Украины / Twitter)
Минобороны Украины опубликовало интригующее видео: всех непрошенных гостей предупреждают, что этим летом в Крыму ожидается «stormy weather».
Ролик появился в Twitter Минобороны.
«Вниманию непрошенных гостей. Этим летом ожидается штормовая погода», — говорится в видео, в котором показаны кадры прошлогодних взрывов на оккупированном полуострове.
Вероятно, в Минобороны намекают на возможные удары по оккупантам в Крыму британскими ракетами Storm Shadow.