«Погода будет штормовая». В Минобороны опубликовали ролик-предупреждение для непрошенных гостей в Крыму

2 июля, 21:42
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Взрыв в оккупированном Крыму летом 2022 года (Фото:Скриншот из видео Минобороны Украины / Twitter)

Взрыв в оккупированном Крыму летом 2022 года (Фото:Скриншот из видео Минобороны Украины / Twitter)

Минобороны Украины опубликовало интригующее видео: всех непрошенных гостей предупреждают, что этим летом в Крыму ожидается «stormy weather».

Ролик появился в Twitter Минобороны.

«Вниманию непрошенных гостей. Этим летом ожидается штормовая погода», — говорится в видео, в котором показаны кадры прошлогодних взрывов на оккупированном полуострове.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Крым Минобороны Украины Лето Министерство обороны Украины Оккупация Крыма Деоккупация Крыма Контрнаступление Война России против Украины Storm Shadow

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