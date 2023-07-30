Открыли район для работы артиллеристов. ВСУ показали уничтожение российского комплекса Бук — видео

30 июля, 13:15
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Уничтожение вражеского Бука (Фото:Александр Сырский/Telegram)

Уничтожение вражеского Бука (Фото:Александр Сырский/Telegram)

Подразделение воинской части А1108 уничтожило вражеский комплекс Бук, который прикрывал небо над россиянами. Теперь район стал открытым для работы украинских артиллеристов.

Соответствующее видео опубликовал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский в Telegram.

«За 5 минут он был уничтожен. Так наши военные открыли целый район для свободной „работы“ друзей-артиллеристов. Теперь, они могут беспрепятственно работать по вражеским складам, пехоте и технике», — написал он.

Видео дня

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 480 российских оккупантов, 14 танков, 11 боевых бронированных машин.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Бук Александр Сырский Война России против Украины

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