ВСУ отвоевали еще одно село на Донбассе

Бойцы 24 Бригады (ОМБр) в координации с командованием взяли под свой контроль населенный пункт Пивденне в Донецкой области.

Таким образом Вооруженные силы Украины улучшили свои позиции на Горловском направлении.

Как сообщает штаб Операции объединенных сил, в первых числах апреля противник активизировался в этом населенном пункте. В частности, незаконные вооруженные формирования с периодичностью два раза в неделю приезжали в населенный пункт "с целью проверки местного населения на лояльность к украинской власти и демонстрации своего присутствия в нем".

В ответ на это штаб 24-й ОМБр на основе предложений начальника разведки бригады и замысла командира батальона разработал план по взятию под свой контроль указанного населенного пункта.

"В 02:00 8 мая 2018 года личный состав разведывательных подразделений бригады приступил к выполнению данного плана. По состоянию на 6:00 8 мая подразделения бригады вышли на восточные окраины н.п. Пивденне", - говорится в информации ООС 17 мая.

Послеустановления контроля ВСУ в селе противник периодически обстреливает подразделения 24-й бригады, находящихся на огневых позициях, пытаясь их вытеснить.

"Огнем подразделения бригады нанесли противнику значительные потери: как минимум 15 человек убитыми и ранеными", - сказано в сообщении ООС.

Сейчас ситуацию в Пивденном украинские военные характеризуют как сложную, но контролируемую.

Ранее в этот день МИД Украины призвал ужесточить санкции против России из-за эскалации на Донбассе.

Напомним, в феврале Вооруженных сил Украины вернули контроль над селом Катериновка в Луганской области, которое находится на линии разграничения. 30 января Генштаб подтвердил, что украинская армии вернула контроль над соседней Новоалександровкой.