МИД Украины призвал усилить санкции против России из-за эскалации на Донбассе

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МИД Украины призвал усилить санкции против России из-за эскалации на Донбассе

МИД Украины призвал усилить санкции против России из-за ухудшения ситуации на Донбассе

С таким призывом выступила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Ухудшение на Донбассе. 66 атак, использование Градов Россией и ее марионетками. Четверо украинских военнослужащих ранены, двое убиты. Санкции должны быть усилены" - написала Беца в Twitter.

За минувшие сутки в зоне проведения Операции объединенных сил ситуация осложнилась. Как сообщили в штабе ООС, вдоль всей линии фронта продолжались активные боевые действия.

Боевики 66 раз нарушили режим прекращения огня, из них 25 раз применяли минометы, артиллерию и реактивные системы залпового огня.

По позициям украинских военных в районе Авдеевки противник применил Град. Подразделения ООС вели активную оборону и давали ответ на удары боевиков.

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