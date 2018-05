МИД Украины призвал усилить санкции против России из-за эскалации на Донбассе

МИД Украины призвал усилить санкции против России из-за ухудшения ситуации на Донбассе

С таким призывом выступила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Ухудшение на Донбассе. 66 атак, использование Градов Россией и ее марионетками. Четверо украинских военнослужащих ранены, двое убиты. Санкции должны быть усилены" - написала Беца в Twitter.

Deterioration in Donbas. 66 attacks, Grads used by Ru&proxies. 4 UA WIA, 2 KIA. Sanctions should be reinforced pic.twitter.com/8qR57DvoKP