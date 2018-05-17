МИД Украины призвал усилить санкции против России из-за эскалации на Донбассе

МИД Украины призвал усилить санкции против России из-за ухудшения ситуации на Донбассе

С таким призывом выступила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Ухудшение на Донбассе. 66 атак, использование Градов Россией и ее марионетками. Четверо украинских военнослужащих ранены, двое убиты. Санкции должны быть усилены" - написала Беца в Twitter.

Deterioration in Donbas. 66 attacks, Grads used by Ru&proxies. 4 UA WIA, 2 KIA. Sanctions should be reinforced pic.twitter.com/8qR57DvoKP — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 17 мая 2018 г.

За минувшие сутки в зоне проведения Операции объединенных сил ситуация осложнилась. Как сообщили в штабе ООС, вдоль всей линии фронта продолжались активные боевые действия.

Боевики 66 раз нарушили режим прекращения огня, из них 25 раз применяли минометы, артиллерию и реактивные системы залпового огня.

По позициям украинских военных в районе Авдеевки противник применил Град. Подразделения ООС вели активную оборону и давали ответ на удары боевиков.