В штабе подтвердили, что ВСУ восстановили контроль над еще одним селом серой зоны в Луганской области

Пресс-центр штаба антитеррористической операции вечером 2 февраля распространил официальное заявление, в котором подтвердил восстановление контроля Вооруженных сил Украины над селом Екатериновка в Луганской области, которое находится на линии разграничения.

"Военнослужащие Вооруженных Сил Украины помогают местному населению в решении насущных вопросов и возврату к мирной жизни", - добавили военные.

30 января Генштаб подтвердил, что украинская армии вернула контроль над соседней Новоалександровкой. Однако это не стало нарушением Минских соглашений, поскольку оно и так было закреплено за ВСУ. Здесь осталось до 20 местных жителей.

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Таким образом военное руководство подтвердило сообщение волонтера Юрия Мисягина.

"Поселок Екатериновка Луганской области наш!", - написал он утром 2 февраля.

В комментариях знакомым с местной географией пользователям он добавил, что ВСУ до этого стояли перед самым селом и диверсионно-разведывательные группы украинской армии заходили в него. Однако ДРГ врага тоже посещали Катериновку. А сейчас же ВСУ полностью контролируют Екатериновку.