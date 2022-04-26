Уничтожили до 100 оккупантов. ВСУ отбили пять атак войск РФ на Востоке

26 апреля, 21:57
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Украинские военные (Фото:93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook)

Украинские военные (Фото:93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook)

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ВСУ отбили пять атак российских оккупантов на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки Восток в Facebook.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

«Сегодня, 26 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“ украинские воины отразили 5 атак российских фашистских войск. Также обнаружено скопление автомобильной техники, после чего артиллерийские подразделения нанесли огненное поражение», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что в результате боев было уничтожено:

  • личного состава — до 100;
  • танков — 6;
  • БМП — 4;
  • БТР — 1;
  • МТЛБ — 1;
  • САУ — 1;
  • минометов — 3;
  • АТ — 13;
  • ЗУ — 1.
https://www.facebook.com/otueast/posts/702872977805112

Раннее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что оккупанты сосредотачивают усилия в направлении Кривого Рога и Запорожья, но несут значительные потери.

https://www.youtube.com/embed/dM6IL0e6iI0
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Восток Украины

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