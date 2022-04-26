Уничтожили до 100 оккупантов. ВСУ отбили пять атак войск РФ на Востоке 26 апреля, 21:57 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные (Фото:93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook)

ВСУ отбили пять атак российских оккупантов на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки Восток в Facebook.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

«Сегодня, 26 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“ украинские воины отразили 5 атак российских фашистских войск. Также обнаружено скопление автомобильной техники, после чего артиллерийские подразделения нанесли огненное поражение», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что в результате боев было уничтожено:

личного состава — до 100;

танков — 6;

БМП — 4;

БТР — 1;

МТЛБ — 1;

САУ — 1;

минометов — 3;

АТ — 13;

ЗУ — 1.

Раннее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что оккупанты сосредотачивают усилия в направлении Кривого Рога и Запорожья, но несут значительные потери.

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