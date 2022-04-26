«Идут тяжелые бои». Оккупанты сосредотачивают усилия в направлении Запорожья и Кривого Рога — Арестович 26 апреля, 20:07 Цей матеріал також доступний українською Советник главы Офиса президента Алексей Арестович (Фото:Скриншот из видео Офісу Президента/Telegram)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что оккупанты сосредотачивают усилия в направлении Кривого Рога и Запорожья, но несут значительные потери.

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«В направлении Гуляйполя и Запорожья идут тяжелые бои. Наши войска наносят удары по скоплению техники, пунктам управления, полевым складах. И чрезвычайные усилия противник прилагает в направлении Кривого Рога, концентрируя свои силы на севере Херсонской области», — сказал Арестович в традиционном брифинге.

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Он добавил, что оккупанты концентрируют усилия в направлении Попасной, Северодонецка и Рубежного, пытаясь окружить ВСУ, но у них не выходит. Также войска РФ терпят неудачу в направлении от Изюма в сторону Славянска и Краматорска. По словам Арестовича, у оккупантов не выходит продвинуться и в направлении Авдеевки и Марьенки.

Он напомнил, что за прошедшие сутки оккупанты понесли потери в Херсонской области, где были ликвидированы не менее 70 человек личного состава и склад боеприпасов.

Также Арестович отметил, что в районе Мариуполя сохраняется сложная ситуация, а войска РФ наносят авиаудары по заводу Азовсталь.

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