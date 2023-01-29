ВСУ отбили 16 вражеских атак, в том числе возле Бахмута и Угледара — Генштаб 29 января, 08:07 Украинский пулеметчик на линии фронта вблизи Соледара Донецкой области, 14 января 2023 года (Фото:Radio Free Europe / Радио Liberty / Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

За прошедшие сутки, 28 января, Силы обороны отбили атаки российских оккупантов в районах 16 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, в том числе вблизи Бахмута и Угледара.



Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 340-х суток российского широкомасштабного вторжения.



Отмечается, что противник продолжает наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском ведет оборону.

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Подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Диброва и Белогоровка Луганской области; Ямполевка, Верхнекаменское, Раздоловка, Соль, Благодатное, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Новомихайловка, Водяное, Марьинка, Победа и Угледар в Донецкой области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов, а украинские ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, две позиции ПВО противника, шесть районов сосредоточения живой силы, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В то же время оккупанты продолжают обстреливать украинские города вдоль всей линии фронта. Враг не оставляет намерений уничтожить критическую украинскую инфраструктуру, наносит удары по гражданским объектам и жилищам мирного населения.

Так по данным Генштаба за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли один ракетный и 32 авиационных удара и совершили более 65 обстрелов с РСЗО. В частности, по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Угроза авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине, предупреждают в Генштабе.