Россияне продолжают наступление на трех направлениях, неся большие потери — Генштаб 28 января, 20:34 Уничтожена техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты, теряя большое количество живой силы, пока продолжают наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 339-х суток российского широкомасштабного вторжения.



В то же время, на Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском враг ведет оборону.

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Отмечается, что противник продолжает нести потери. Так, в частности, только в городскую больницу населенного пункта Токмак Запорожской области за последние дни привезли около 50 раненых оккупантов. Большинство из них после получения формальной помощи отправляют обратно на передовую.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов, а украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, две позиции ПВО и три района сосредоточения живой силы противника.



Оккупанты тем временем продолжают обстреливать украинские города вдоль всей линии фронта. В частности, сегодня российские войска нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Константиновка Донецкой области, где есть жертвы среди мирного населения.

Угроза авиационных и ракетных ударов врага высока на всей территории Украины, отмечают в Генштабе.