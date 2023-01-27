Новое самое горячее место фронта. Зачем россияне умирают за небольшой Угледар? — интервью NV 27 января, 16:12 Эксклюзив NV Российская армия пытается штурмом взять город Угледар в Донецкой области (Фото:DR)

После продолжительного штурма Соледара и неудач под Бахмутом россияне взялись атаковать другой город Донетчины. Смогут ли они захватить Угледар, рассказал Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований.

На юго-западе Донбасса небольшой город Угледар, где когда-то проживало 15 тыс. человек, стал новым самым горячим местом восточного фронта. Оккупационные войска, только ценой чрезмерных усилий и тысячами убитых, смогли захватить Соледар, но за многие месяцы так и не покорили соседний Бахмут, перебросив свои усилия южнее. Согласно данным ВСУ, враг направил на Угледар мотострелковые подразделения и морскую пехоту, пытаясь там добиться значительного успеха, но подвергся серьезному сопротивлению украинской армии, понес потери и остановился. Но, судя по всему, россияне будут продолжать свой штурм.

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Зачем врагу Угледар, какое значение этот город имеет для украинской обороны на востоке и способны ли ВСУ отбить штурм, — об этом NV поговорил с Александром Мусиенко, руководителем Центра военно-правовых исследований.



— Еще недавно Бахмут называли одним из самых горячих мест на фронте. Однако сегодня в новостных заголовках звучит Угледар. Почему россияне штурмуют этот город? Чем он важен?



— Речь идет о том, что враг хочет пройти нашу линию фронта, которая имеет определенную протяженность на востоке — начиная от Соледара и севернее, дальше — растягиваются к югу как раз к Угледару. Противник хочет захватить Донецкую область, являющуюся для него первоочередной задачей. Поэтому россияне пытаются продвигаться по разным направлениям и прощупывают украинскую линию обороны. Они пробуют места, где, на их взгляд, им удастся это пройти с целью захвата Донецкой области. Поэтому они интенсифицируют боевые действия по линии фронта. А наши силы соответственно держат удар и отбивают все эти атаки противника, пытаясь нанести ему как можно больше потерь с целью истощения вражеских сил.



— Угледар имеет стратегическое значение?

